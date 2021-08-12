〈貴金屬盤後〉通膨拉低美元、公債殖利率 黃金創2週最大單日漲幅

週三 (11 日) 交易，黃金期貨價格大幅收高，創下約一個月來首次連日上漲，也是 2 週來最大單日漲幅。此前投資者分析了美國通膨數據，大致上符合預期。

12 月交割的黃金期貨價格上漲 21.60 美元或 1.2%，收每盎司 1753.30 美元，前一日收高 0.3%。

這是黃金在 7 月 15 日後首次出現連日上漲，FactSet 數據顯示，這是交易最活躍契約自 7 月 29 日以來出現的最大單日漲幅。

美國勞工部週二公布，7 月消費者物價指數 (CPI) 年增 5.4%，為 20 年高點，且較 6 月上升 0.5%，但較 6 月的 0.9% 月增下降，這符合華爾街日報調查的經濟學家的預期。

另外，更受關注的通膨衡量數據是核心 CPI (不含食品和能源價格波動)，7 月較前月上升 0.3%，低於預期的 0.4% 升幅，而年增 4.3%，低於 6 月份的 4.5% (29 年高點)。

該數據可能有助於促使美元和美國公債殖利率走低，有利推升黃金期貨價格。

10 年期美國公債殖利率自前日的 1.34% 下降至 1.32%。ICE 美元指數下降 0.3%。公債殖利率和美元走低有利於美元計價且不孳息的大宗商品價格。

Oanda 高級市場分析師 Craig Erlam 週三研究報告中寫道，「公債殖利率下降，以及美元疲弱提供了黃金一些緩和力道，黃金已經回升至 1750 美元。」

與此同時，達拉斯 Fed 總裁 Rob Kaplan 週三表示，聯準會 (Fed) 應在下次會議 (今年 9 月) 向市場宣布縮減購債 (Taper) 規模，並於 10 月開始執行，一直持續到 6 月。

堪薩斯 Fed 總裁 Esther George 週三稍早也表示，現在是結束央行債券購買計劃的時候了。(Kaplan 和 George 均非 FOMC 現任票委)

然而，週二稍晚，身為今年票委的芝加哥 Fed 總裁 Charles Evans 則主張央行再等久一些，「須看到今年更多就業市場數據。」

Fed 官員向來主張後疫情時期的通膨數據只是暫時現象，但包括 Kaplan 在內，一些決策者已經開始制定結束量化寬鬆政策且最終邁向升息的計畫，這將在金融市場引起漣漪並影響黃金交易。

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