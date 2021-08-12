中、美兩國加強陸企上市監管 港交所得利

周四 (12 日) 華爾街日報指出，在中、美兩國證券主管機關承諾將加強對中國公司赴美上市的限制後，香港交易所負責人表示他們收到的上市諮詢數量激增。

港交所 (388-HK) 新任行政總裁歐冠昇在上任後與媒體召開的第一個業績電話會議上表示，目前約有 200 家公司申請在港上市。他稱由於美國和中國審查緊縮，使得在香港上市的諮詢明顯增多。

歐冠升表示，中國當局正在摸索如何監管新經濟產業的路上。而這波整頓大型科技公司是全球性的現象，並不光只發生在中國。

中國目前還在改革企業海外上市規定，可能有利於香港市場。例如，中國企業赴香港上市可能被豁免網路安全許可要求，而在美國上市就需要滿足這個要求。另外，美國也加強對中國公司上市的審查，並讓一些中國大型企業下市。

在這之前，港交所公布的截至 6 月 30 日的六個月營收和淨利潤創下新高。在強勁的成交量和活躍的 IPO 業務推動之下，2021 年上半年營收年增 24% 至 109.09 億港元，淨利年增 26% 至 66.1 億港元。

港交所財報內容顯示，上半年滬深股通、港股通平均每日成交金額雙雙創下半年度新高，分別達到人民幣 1144 億元、481 億港元，年增率分別達 54%、132%。此外，上半年債券通平均每日成交額也刷新半年度新高，達到 266 億港元，年增 34%。

港交所指出，香港 IPO 市場於上半年保持強勁，快手 (1024-HK)、京東物流(2618-HK) 及一系列創新生物科技公司，先後在港上市。上半年共有 46 檔新股上市，IPO 集資總額年增 128% 至 2117 億港元，排行全球第三。目前，IPO 市場繼續吸引大批公司準備在港上市。