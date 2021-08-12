電動車新創Rivian工廠可能落腳德州 規模逾50億美元

獲得美國電商巨擘亞馬遜 (AMZN-US) 出資的電動車新創企業 Rivian，有意在美國德州沃斯堡市 (Fort Worth) 近郊設立新工廠，目前 Rivian 正與沃斯堡當局進行協商，投資金額至少 50 億美元。

《路透社》11 日 (週三) 取得一份美國德州沃斯堡 (Fort Worth) 的一份簡報，內容顯示，被命名為「特拉計畫」(Project Tera) 的全新工廠興建專案，在 2027 年前將帶來超過 7500 個工作機會，全年產能預估可達到 20 萬輛左右。新工廠很可能坐落在沃斯堡西部，一塊面積達 2000 英畝 (約 8 平方公里) 的土地上。

新工廠員工的最低平均年收入，預估會落在 5.6 萬美元。

Rivian 在文件上提到，已就美國第 2 座工廠選址與多個建設候補地進行協商，但還沒有作出最後決定。

而有關 Rivian 與沃斯堡之間的協議，則是由《彭博社》搶先報導。

沃斯堡為了招商投資，在補助金及稅金減免方面打出最高 4.4 億美元的支援政策。根據資料內容，其他的候補地也同樣提出極為優渥的招商條件。

消息人士則透露，全新工廠也預定投入車用電池的生產，工廠可能在 2022 年開始動工。

Rivian 似乎也把亞利桑那州梅莎 (Mesa) 東邊的土地，納入工廠建設地的候補選項。

熟知協商內容的消息人士指出，雖然 Rivian 仍可能把亞利桑那州的土地納入有力的候補選項，但其他地方提出的優渥條件也同樣誘人，更何況 Rivian 在規模如此龐大的專案方面毫無經驗，自然會考量得更多。