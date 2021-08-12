收益分層協議 Gro 如何實現高低兩類風險結構產品？

穩定幣收益協議 Gro 目前提供低風險儲蓄產品 PWRD 和高風險產品 Vault，會使用用戶提供的穩定幣在第三方 DeFi 協議獲取收益，不同的是，Vault 在享受高收益的同時，需要爲 PWRD 充當承保人。

撰文：Karen

隨着 DeFi 市場逐漸從最初的狂熱階段中迴歸理性，加密資產長久以來始終沒有擺脫的高波動性，耕種者們不得不開始尋找更「堅固」的鏟子。正因如此，基於穩定幣的收益挖礦一躍成爲了市場的新寵。

今天鏈聞要介紹的是穩定幣收益分層協議 Gro，該協議爲不同風險偏好的兩類投資者推出了契合度更高的產品，其中高收益產品 Vault 的投資者需要額外承擔低風險產品 PWRD 的虧損風險，即類似傳統意義上的分級基金結構，通過收益分享機制使得兩種產品相互協同驅動，達到平衡。

當前 Gro 仍處於 Beta 測試階段，已集成至 Argent 和 WalletConnect 中，此前對投資者 Degen Score 的限制已被取消，且 Vault 鎖倉量硬頂已提升至 1000 萬美元，PWRD 鎖倉量硬頂已提升至 600 萬美元，目前協議鎖倉量達已達約 665 萬美元。

Gro 是什麼？

Gro 成立於 2020 年 8 月，是一個穩定幣收益聚合器，根據其分層機制並匹配用戶的個人風險偏好狀況，提供不同風險等級和收益率的服務，目前提供低風險的穩定幣儲蓄產品 PWRD 和風險偏高的穩定幣收益產品 Vault 兩種互補性產品。因爲 Gro 增加了風險分層和收益共享機制，這意味着，收益會在 Vault 和 PWRD 之間共享和分配，Vault 風險高的同時也能獲到更高的收益。

Gro 團隊雖然非匿名，但目前還未公開團隊主要成員。不過，Gro 技術文檔 顯示，之後計劃在其官方網站上更新團隊頁面，還在招聘高級開發者和工程師。當前，Gro 已通過由 PeckShield 派盾和 Fixed Point solutions （Kurt Barry）進行的安全審計。

此外，Gro 還在今年 3 月份完成由 Galaxy Digital 和 Framework Ventures 領投的 710 萬美元 種子輪融資，參投方包括 Variant、Northzone、Nascent、a_capital 和 3AC 等。

Gro 產品運行模式

Gro 的產品運營模式爲，用戶只存入 DAI、USDC 或 USDT 穩定幣至 PWRD 或 Vault，然後 Gro 會利用這些資金使用其他第三方 DeFi 協議來提高收益，收益在兩種產品之間共享和分配。

Vault 會在獲得更高收益的同時，需要承擔 Vault 和 PWRD 兩類產品的所有風險。PWRD 是一種低風險儲蓄產品，在存入上述三種穩定幣後用戶可以收到名爲 PWRD 的代幣份額，另一方面，PWRD 也能向其他穩定幣一樣作爲交換媒介來發送和消費。

由於 Vault 和 PWRD 的協同交互性，接下來將對 PWRD 的低風險保障方式、PWRD 和 Vault 的收益策略、PWRD 穩定幣機制以及 Gro 的風險分層特性逐一解釋。

PWRD 如何保障低風險？

這裏的低風險具體可從兩個方面來講。從用戶本金資產方面考慮，用戶只提供穩定幣，不會受到市場大幅波動的影響。

更重要的是，PWRD 還提供一種可防止穩定幣本身風險或智能合約風險的存款保護機制，當然，這種機制還有一個目的是爲了激勵風險更高的 Vault 用戶。

也就是說，如果 DAI、USDC 或 USDT 中任何一個穩定幣出現故障或與美元脫鉤、或使用的第三方 DeFi 協議失敗，亦或者 Gro 協議利用第三方 DeFi 協議錄得虧損，則 Vault 持有者將承擔損失來爲 PWRD 提供保護，但同時，若能夠獲得大量收益，Vault 用戶也能獲得更高的收益。也因此，Gro 產品還設置了鎖倉量硬頂。

PWRD 和 Vault 的收益來源

Gro 會將存入兩種產品中的所有資金利用第三方 DeFi 協議獲得收益，而收益主要來源於貸款收入、交易費用以及協議獎勵三個方面，具體爲：

資金放至 Aave、Compund 等借貸協議來產生利息；

存入諸如 Uniswap、SushiSwap 等自動做市協議來提供流動性，從而賺取交易費用；

使用 Curve、Balancer 等 DeFi 協議來賺取代幣激勵，Gro 在認領這些獎勵並出售後轉換爲用戶收益。

除此之外，Gro 產品長期參與用戶還會獲得另外一部分收入，即，當用戶從 Vault 中撤出資金或出售 PWRD 時，需要支付 0.5% 的費用給其他持有者，這不僅能吸引用戶參與，從中長期而言，也能在一定程度上能夠維持用戶的鎖倉量。另外，Gro 目前不收取績效費，之後可能會因治理髮生變化。

那麼如何在第三方 DeFi 協議之間分配資產和平衡風險呢？Gro 會定期更新 DeFi 收益策略，還有一個比較突出的一個優勢在於其專有的風險平衡器（Risk Balancer），這是一個自動平衡資產組合的模塊，與 Gro 協議的存取款機制集成，允許 Gro 在穩定幣和作爲收益來源的多種 DeFi 協議之間分散風險和獲得多元化風險敞口，還會通過風險和收益分層機制在 PWRD 和 Vault 之間分配收益。

而高收益產品 Vault 從 PWRD 獲取的部分 收益 取決於利用率（PWRD 鎖倉量與 Vault 鎖倉量之比），利用率越高，收益越高。具體來說，在利用率爲 80% 以下時，Vault 持有者可以獲得 PWRD 用戶收益的 30% 的一個基本費率，再加上利用率的 3/8，即 30% + 3/8*利用率 ；若利用率超過 80%，將獲得 60% 的基本費率再加上利用率減去 80% 數值的兩倍，即計算公式爲：60% + 2(利用率 - 80%)。

對 PWRD 而言，產品中存入 DAI、USDC 和 USDT 穩定幣後以 PWRD 穩定幣顯示，PWRD 穩定幣有一個 Rebase 機制，當發生 Rebase 時，如果協議策略產生的收益超過某個閾值時，PWRD 的供應量就會通過算法來增加，自動分配到 PWRD 持有者錢包中，正如前一部分所述，若有任何潛在損失首先由 Vault 承擔。

Gro 如何實現風險分層？

如前所說，PWRD 和 Vault 的風險和收益各不相同，另外，Gro 還允許用戶進一步對其風險進行分層，即，允許將其中一種產品的收益劃轉至另一種產品，來換取更多的保護或收益。儘管二者不可兼得，但可根據用戶喜好來對其所能接受的風險和收益進行管理。這意味着，當 PWRD 鎖倉量與 Vault 鎖倉量之比（利用率）低時，保護成本較低 PWRD 更具吸引力，當利用率高時，收益較高 Vault 將更受歡迎。

總結

相對於目前市場上的其他收益協議，Gro 在風險分層的交互性、投資組合的多樣性以及存款保護機制等方面具備較大優勢。可以想象，隨着更多資產存入 PWRD，Vault 獲得的收益就會越多，而當存入 Vault 的資金越多，PWRD 就能享受到更好的保護。這種 Vault 產品用戶充當 PWRD 的保護者以及兩種產品協同互補的特性或將使 Gro 發展得更遠。