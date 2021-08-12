指數這波提前調整 準備跟進美國創高

大盤週四指數持續震盪，量能急縮到四月以來新低 3191 億，多頭市場名言：小量放空口袋空空！筆者提到盤勢被控盤者控得穩穩穩，現在市場擔憂的不是基本面問題而是籌碼面因素干擾加上全市場都知道基本面好，融資大增籌碼凌亂，那修正技術指標同時把股價打下來也是為了下一段行情做準備，而在美國股市持續創新高的背景下，台股也不會自己獨自憔悴，這行情隨時都準備反彈。

盤面貨櫃三雄再度挑戰月線反壓，鋼鐵股受惠美國大基建也持續反彈，電子資金又轉入車用電子、半導體設備、IC 設計等股票，資金只是來來去去輪動，要用操作策略來進行獲利提升，關鍵是買黑不買紅，不追高殺低，在指數未來還要創新高的前提下，低進高出，來回操作，等待整體量能回升到 5000 億以上才有再創高的機會。

整體盤面內容不好但是指數受控，控盤者有意在進行養空殺短多，這是最難操作的一段：縮量整理、財報利多不漲、資金撤退、市場信心疲軟、融券開始增加，當下操作策略可採取：1) 利多噴出放量獲利出；2) 利空縮量不跌佈局。用耐心和時間換取獲利。

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無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

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