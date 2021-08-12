【日盛投顧】指數於平盤附近震盪

◆盤勢分析

1. 台股今日開盤後於平盤附近震盪，多檔中小型電子股具低檔承接力道，加上航運及鋼鐵類股強勢上漲，終場指數小跌 7.24 點，跌幅 0.04%，收在 17,219.94 點，成交金額為 3,210.01 億元。三大法人合計買超 42.13 億元：外資買超 45.23 億元、投信買超 8.03 億元、自營商賣超 11.13 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：價跌量縮，後市價量不宜背離，方有望止穩並反彈。

（2）、均線：指數守於半年線之上，支撐為 16,900 點附近，壓力為 17,500 點附近。

（3）、技術指標：KD 呈死亡交叉、開口向下，暫未出現止跌訊號。

3. 櫃買指數收復季線，尾盤收在 212.02 點，上漲 0.81%，支撐為 206 點附近，壓力為 215 點附近。

4. 台股選股方向可留意航運、鋼鐵、高爾夫球、MOSFET、生技、金融等族群。

航運、原物料、高爾夫球、PCB、MOSFET、生技等強勢

1. 航運：上月底上海集裝箱指數 (SCFI) 再創歷史新高，全球主要航線持續上漲，遠東到美東的運價突破萬元，消費旺季到來、缺櫃、塞港及缺工等多面影響下，使運力更加吃緊，相關個股如 2603 長榮、2609 陽明、2615 萬海等週四股價表現佳。

2. 鋼鐵：周二 (8/10) 通過幾十年來美國規模最大的公共工程支出總額約 1 兆美元的基建案，預計將進一步刺激建材需求，其中每年可能會增加 300 萬至 400 萬公噸的鋼鐵需求，帶動美國標普鋼鐵類股指數升至 2008 年 8 月以來新高，相關個股如 2032 新鋼週四攻漲停，此外 2027 大成鋼、2029 盛餘等皆有 5% 以上漲幅。

3.MOSFET：5G、自駕車及醫療用等終端需求續旺，使 MOSFET 整體需求出現倍數上揚，在全球 IDM 大廠產能全面吃緊下，交期已延長至 2022 年，且長約客戶下半年再漲雙位數水準，急單客戶報價更達三至五成，相關個股如 3317 尼克森、5299 杰力、6435 大中等週四皆有 3% 以上漲幅。

4. 觀盤重點：台股今日因 MSCI 公布季度調整持續調降台股權重，加權指數在季線之下弱勢整理，中小型電子股雖湧現低檔承接力道，但若短期無法收復季線，整理時間恐將拉長，建議待止穩訊號出現後再布局較佳，投資人可挑選產業前景佳及營收表現優者操作，選股上可留意航運、鋼鐵、高爾夫球、MOSFET、生技、金融等族群。