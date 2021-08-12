振興五倍券上路時間估落在10月初 擬擴大免付千元對象

行政院擬推振興五倍券，發言人羅秉成今 (12) 日列舉四大優點，包括有使用期限、可循環使用、帶動業者加碼以及全民參與式經濟；蘇揆也邀請民進黨立院黨團討論政策，研議擴大免付 1000 元的對象，預估推出時間點可能落在 10 月初，但尚未定案。

行政院上午舉行院會，會後院長蘇貞昌邀集民進黨團總召柯建銘、幹事長羅致政、書記長劉世芳與多位立委，以及政委唐鳳、國發會主委龔明鑫，討論五倍券政策。

據悉，政院確定採取發放五倍券的模式，以提振國內民間消費，不普發現金，將在疫情紓緩後，可讓商家適用的時機來推出，預估落在 10 月初，但尚未定案。

羅秉成表示，五倍券將依據去年經驗，中低收入戶或弱勢家庭共 109 萬人，不必出錢，政府直接匯入 1000 元提供民眾兌換成五倍券，帶動民眾消費，可望掀起一波經濟參與運動，政院也會持續與各界溝通說明。

除了原先弱勢的 109 萬人免付 1000 元兌換外，政院傾向擴大範圍，讓超過 900 萬名領取紓困 4.0 補助的民眾都納入，但具體內容須請相關部會精算，一切尚未定案。

多位立委在會議中提出意見，預計下周舉行民進黨團大會時，行政院將派官員出席，屆時五倍券政策可望有較明確的方向。

羅秉成表示，五倍券具有四大優勢，因為有使用期限及範圍，可在短期內刺激經濟；五倍券可循環消費，現金只有一次性消費，且替代性高，民眾可能拿去還錢、繳罰單；商家為了讓民眾多消費，會祭出更多優惠，地方政府再加碼就可捲動經濟效益；民眾花費 1000 元兌換 5000 元，透過參與式經濟振興消費市場。