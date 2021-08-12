【永豐期貨】航運鋼鐵反彈 台股量縮呈狹幅整理

期貨走勢

台指期週四下跌 12 點至 17158 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 61.94 點，電子期逆價差擴至 - 2.26 點，金融期逆價差縮至 - 11.16 點。現貨部分，三大法人買超 42.1 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 1057 口至 - 16865 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少 1218 口至 - 30489 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 873 口至 - 20916 口。

週三公布美國 7 月 CPI 年增 5.4%，月增 0.5%，較前一個月的 0.9% 放緩，顯示美國通膨可能觸頂，稍微緩解市場顧慮，道瓊上漲 0.62%，標普 500 上漲 0.25%，那指下跌 0.16%，費半下跌 0.24%。台股今天一度下跌近百點，最低來到 17139.21 點，但持續有低接買盤進場，終場加權指數小跌，收 17219.94 點，成交量縮，為 4 月以來單日最低，權值股來看，台積電下跌 0.68%，收 586 元，大立光下跌 1.48%，收 2670 元，電子股疲軟是近期大盤偏弱的原因，而今天鋼鐵族群強彈，威致、海光等均亮漲停，貨櫃航運族群也上漲，陽明、萬海強彈超過半根停板，整體來看，台股上方獲利了結賣壓仍重，量能萎縮顯示觀望氣氛重，短線失守季線防守關卡，但未再破昨日低點呈現狹幅整理格局，可觀察測底的訊號。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 17500 點，賣權未平倉最大量集中在 16800 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.03 降至 1.01。VIX 指數下跌 1.64 至 19.28。整體選擇權籌碼面呈中性。 (永豐期貨研調)



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