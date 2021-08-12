〈開發金併中壽〉換股架構「一舉三得」 一張表掌握併購大事紀

開發金控 (2883-TW) 今 (12) 日晚間提出以普通股、特別股及現金的三大組合換股取得中壽 (2823-TW) 剩餘 44.05% 股權，預計待中壽 10/1 股東臨時會決議通過並取得主管機關的核准後，完成股份轉換，開發金發言人張立荃表示，此次換股架構涵蓋三大組合可謂「一舉三得」，將使資金運用更有彈性。

張立荃表示，本次採取股份轉換方式，對價為中壽每一股普通股將可換得開發金控 0.80 股普通股、0.73 股特別股及現金新台幣 11.5 元。

若以中國人壽及開發金控於 8 月 12 日過去 20 日設算除權息的平均股價 25.42 元及 13.69 元，及特別股每股發行價格 10 元為基礎，溢價率約為 17%；若以 8 月 12 日當天雙方設算除權息的收盤價為基礎，溢價率亦約為 17%。

中壽也表示，長期穩健經營、深耕永續發展，積極推動數位轉型，總資產突破新台幣 2.2 兆元，2021 年上半年獲利超越去年全年，交出亮眼成績單。未來成為開發金控 100% 子公司後，所有客戶權益完全獲得保障，原保單的條款、內容、權利與義務維持不變。

談到換股計畫的規劃，張立荃說明，換股架構包含普通股、特別股及現金的三大組合，不但讓中壽股東可以在股份轉換後立即拿回部分現金，還能取得普通股參與開發金控及中國人壽未來之經營成果，更可以拿到具有穩定股息收益之特別股，可謂一舉三得，具有高度的彈性運用空間。

其中特別股部分，具有多項優勢，包括：1. 年度盈餘分派優先於普通股；2. 股息率優於銀行定存利率；3. 會上市掛牌交易；4. 具上述特性被視為「存股優良標的」，因此已經有多家金控例如國泰、富邦、中信等都已發行特別股。

張立荃表示，本次特別股以每股 10 元為發行價格，目的就在於方便投資人交易，開發金控適度發行普通股及特別股，亦有助於本身財務及資本穩健。

張立荃表示，整體來說，由此次換股架構可以顯示本次股份轉換計畫兼顧開發金控及中壽雙邊的股東權益。中國人壽成為開發金控 100% 子公司後，開發金控將建立更強大的基礎，得以進一步推動合作並加速包括銀行、證券、私募股權 / 風險投資、資產管理和保險的相關業務推展。