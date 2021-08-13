〈貴金屬盤後〉創2週最大單日漲幅後 黃金小幅回落

週四 (12 日) 交易，黃金期貨價格收低，此前一天，黃金甫出現一個月來首次連日上漲，且創 2 週以來最大單日漲幅。

Wolfpack Capital 投資長 Jeff Wright 表示，「8 月緩慢的日子，市場對黃金的興趣和流動性減少了。」本月與本週迄今，黃金價格走低。

美國生產者物價指數 (PPI，觀測消費者未來物價的領先經濟指標)「非常火熱，全部超過共識預期。美官方週四公布，上個月 PPI 上升 1%，而華爾街日報調查的經濟學家本預期上升 0.6%。

「現在沒有哪裡躲得了通膨，尤其是考量到低利率以及 Fed 只有討論縮表。」Wright 說。作為回應，美元和美國公債殖利率週四均上升。

「所有這些因素都導致黃金價格走低，有鑑於市場缺乏興趣和動能，黃金可能會邁向 1700 美元。」

12 月交割的黃金期貨價格下跌 1.50 美元或約 0.1%，收每盎司 1751.80 美元，前一日收高 1% 以上。

黃金週三出現 7 月 15 日後首次連日上漲，且 FactSet 數據顯示，這是交易最活躍契約自 7 月 29 日以來出現的最大單日漲幅。

Insignia Consultants 研究主管 Chintan Karnani 表示，他聚焦在「縮表時機」。

總體而言，如果美國公佈的經濟數據繼續高於預期，那麼聯準會 (Fed) 就可以合理提早縮表。倘若經濟數據出現放緩跡象，縮表時間將會被推遲，黃金將可能突破現在 3 重頂部 1836 美元。」

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 報告寫道，在週三數據顯示美國消費者物價通膨稍微放緩後，經濟學家相信該數據可能會降低 Fed 結束寬鬆政策的急迫性。「這些數據將迫使央行做出貨幣政策相關的決定前，再更密切關注即將發布的報告。」

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