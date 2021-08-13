台船首艘100噸級巡緝艇安龍

財政部關務署委由台船 (2208-TW) 建造的 4 艘 100 噸級巡緝艇，首艇 (台船編號 H1177) 今 (13) 日於高雄廠進行安龍典禮，台船表示，後續將建立起保固保養平台和維修保養能量，為造修合一做好準備，可望成為公務艦艇全壽期後勤和維修保養母廠。

「海關巡緝艇汰舊換新計畫 - 100 噸級巡緝艇 4 艘採購案」預算為 8.25 億元，去年由台船得標承造，首艘 100 噸級巡緝艇已於去年 12 月 25 日開工，全案遵照各建造節點進行建造過程順利，今日舉行安龍典禮。

台船表示，本艇採用歐規德國 MTU 高速主機，續航力可達 1200 浬，本案後還有 2 年保固保養工作，為有效執行交船後相關保固或保養，提供完整維修史略紀錄，以及預防保養週期和料配件籌獲管理，為造修合一做好準備。

同時，台船正持續爭取海軍和海巡署業務，目前爭取重點有新一代飛彈巡防艦、海巡署後續艦艇籌建計畫等，目標國艦國造營收占比在未來 10 年，可望維持在 65% 左右。

隨著國艦國造布局發酵，台船已連 2 季獲利，上半年稅後純益 5408 萬元，大幅優於去年同期虧損 6.37 億元，每股純益 0.08 元。