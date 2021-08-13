〈造紙法說〉永豐餘上半年獲利成長逾7成 EPS 1.96元 將擴大越南布局

永豐餘投控 (1907-TW) 今 (13) 日召開線上法說會，今 (2021) 年上半年各事業群積極因應市場變化，挹注永豐餘獲利年成長超過 7 成，歸屬於母公司純益 32.54 億元，每股稅後純益 1.96 元；展望後市，看好越南發展，將擴大紙器布局。

永豐餘上半年合併營收達 438.65 億元，年成長 30.8%，第二季合併營收 225.5 億元，因各類紙品市場需求提升，較第一季成長 5.8%，較去年同期成長 30%，營業利益 31.64 億元，季增 15.5%，年增 156.5%，歸屬母公司稅後純益 16.96 億元，季增 8.9%，年增 33.9%，第二季單季每股稅後純益 1.02 元。

永豐餘副總殷國堂表示，各事業群雖面臨原物料成本上漲壓力，但因漿紙事業群高附加價值特殊紙品及工紙紙器事業群包裝用紙及紙箱出貨上升，獲利較去年同期成長。

消費品事業群為滿足消費者不同的使用需求，推出五月花舒敏厚棒衛生紙，市場上大獲好評。另外申豐特用應材因醫療用乳膠手套原料市場需求暢旺，獲利大幅提升。

殷國堂指出，工紙紙器事業群看好越南市場未來的經濟發展以及包裝市場需求，近年在越南陸續增加投資，目前在越南有 6 座紙器廠，年產能約 6.2 億平方米，為擴大越南市場長期布局，董事會通過提高越南紙器營運的股權比例至 100%，強化台灣、越南母子公司業務合作，更進一步擴大南向經營據點及業務範疇。

展望下半年，因全球疫情持續增溫，部分客戶受限於各地疫情變化，訂單狀況互有消長，永豐餘持續審慎評估原物料供需、勞動力及物流運輸等風險。