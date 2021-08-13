【倫元投顧】半年報不確定因素反映近尾聲

◆盤勢分析

因市場對部分電子產業下半年景氣有雜音，台股今天持續在電子股領跌下，以下跌 237 點收在 16982 點，成交量為 3788 億。

半年報公布近尾聲，你會發覺財報好因股價早已反應所以利多出盡，財報不好的或下半年展望有雜音的、股價短線先跌再說，這也就是為何過去十年來歷史經驗，每年 8 月中前後通常是短線或波段相對低檔的原因。

故後市看法仍不變當下週一半年報完全公布完，半年線上下應該是短期相對低檔，隨時又會做另一次短波段的彈升，少則月線上下多則 18000 上下。

波段而言，8 月下旬或 9 月 Fed 有可能針對縮表作出更進一步明確聲明，縮表不會崩盤因為代表未來景氣仍是往上看，但可能會造成短線較大震盪，所以波段而言，台股可能仍是在 17000 上下~ 18000 上下的大區間劇烈震盪後再往上漲？或是近期短線反彈後往下回測年線 15500~16000 再上去？再看後續美股和下半年景氣變化而定。

王信傑 分析師

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