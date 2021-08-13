〈同欣電法說〉馬來西亞疫情影響 Q3營收估季增個位數續創高

封測廠同欣電 (6271-TW) 今 (13) 日召開法說會，總經理呂紹萍表示，客戶生產受馬來西亞疫情干擾、變數較多，估第三季營收季增個位數，季增幅較往年收斂，不過，仍可創歷史新高，毛利率也維持高檔。

呂紹萍指出，同欣電 7 月營收 12.44 億元，續創新高，不過，由於客戶生產受疫情干擾，對公司影響自 8 月逐步顯現，目前預期有陶瓷基板、混和積體電路模組客戶受影響。

細分各產品線，呂紹萍表示，四大產品線第三季成長幅度依序為陶瓷基板、影像感測器、混和積體電路模組及無線通訊模組，其中，陶瓷基板受惠 LED 車燈、植物照明及一般照明，尤其近來各國政府積極投入國家基礎建設，也帶動一般照明需求成長。

影像感測器則區分為車用、手機，其中，車用影像感測器稼動率現今仍滿載，持續被客戶追著跑，手機也隨著旺季來臨，可望較上季回升；混和積體電路則受惠客戶製程調整完畢，預期下半年將較上半年恢復。

針對獲利表現，呂紹萍強調，第二季受惠營收增加、新產品或進入門檻高的產品銷售比重提升，加上折舊費用較少，毛利率達 31.72%，創近 7 年新高，預期第三季毛利率仍相當健康。