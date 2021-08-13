 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

[股海大丈夫] 大盤連七黑 失守萬七大關 專家這樣解讀!

陳建誠分析師(永誠國際投顧)
[股海大丈夫] 大盤連七黑 失守萬七大關 專家這樣解讀! (圖:shutterstock)
[股海大丈夫] 大盤連七黑 失守萬七大關 專家這樣解讀! (圖:shutterstock)
Tag
永誠投顧股海大丈夫陳建誠晶豪科華邦電南亞科十銓鈺創宇瞻群聯力積電長榮陽明萬海

<大盤動向>

台股今日開低走低，主要受到費半連 6 跌影響，半導體族群領跌，權值股除 #聯發科外全數收黑，# 台積電下跌 0.85%、# 聯電下跌 4.16%，而盤中航運也不敵大盤賣壓，帶動大盤加速下跌，終場收 16,982.11，下跌 237.83 點，失守萬七大關，成交量僅 3,789 億元，三大法人合計賣超 267.11 億元，其中外資就貢獻了 236.81 億元，投信逆勢買超 14.77 億元，就技術面來看，指數跌破所有短天期均線，我所說的關鍵點位 17,135，今日也一併摜破，回測半年線，且 5 日線率先摜破長天期均線，呈現死亡交叉走勢，但台股近七天呈現價跌量縮之走勢，所以對於大盤後市，長線我還是偏多看待。

<類股動向>

記憶體產業若還沒觀看我昨日記憶體分析文章的投資朋友，可在鉅亨網搜尋 [股海大丈夫] 即可找到，如我昨日文章所說，記憶體趨勢需先看模組廠 #宇瞻、# 十銓、# 群聯短線上是否止跌，而今日各大記憶體模組廠再度大跌，代表記憶體族群短線上恐還未止穩，但是我覺得記憶體族群在外資不斷的搧風點火下，短線上乖離已經過大，容易出現跌深反彈情形。

而 LED 族群今日表現相對抗跌，龍頭廠富采第二季營運順利轉盈，股價大漲 7%，也激勵部分個股相對抗跌，榮創上漲 3%，光寶科也站穩盤上，而航運方面，貨櫃三雄中陽明受到財報公布激勵，今日表現相對強勢，但尾盤賣壓出籠，收平盤以下，下跌 0.37%，陽明 (2609-TW) 昨日公布每股純益（EPS）10.39 元，上半年合計每股獲利 17.88 元，躍居貨櫃三雄獲利王，另外，今日陽明盤中也出現奇特景象，在 11 點半，有 25 筆「104」大單敲出，究竟大戶想表達什麼呢，就留給各位自行解讀。

最後簡單做個總結，今日大盤如我近期預示，一旦跌破關鍵點位 17,135，短線上將偏空看待，但在台股基本面無虞情況下，長線上還是多頭格局，所以在選股上，現在就顯得十分重要，如我近期進場的 #揚明光 (3504-TW)，今日逆勢大漲 7.14%，選擇有基本面及法人撐腰的股票，在股市大跌時就不必太過擔心。更多個股分析以及盤中即時資訊請點擊以下連結加入觀看↓↓↓。
[專人諮詢] : 02-2542-9977

[Line@官方粉絲帳號] : https://reurl.cc/GmQrr3

[官方 Telegram 群組] : https://t.me/cccwin888

[Google 表單連結] : https://forms.gle/bZ35NLPcYTkgx4E98

[YouTube 頻道] : https://lihi1.com/eS0vG

本公司所推薦分析之個別有價證券
無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利
投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險

相關個股

光寶科2301台積電2330聯發科2454陽明2609揚明光3504

相關新聞