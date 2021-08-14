中國舟山港局部關閉市場不領情 航運ETF資金已遭撤資數百萬美元

儘管近期中國寧波舟山港因為疫情封港，恐進一步抬高運價，但經歷大宗商品瘋漲、供應鏈混亂後，投資人似乎已經感到疲乏，昂貴的航運 ETF 遭撤出數百萬美元資金。

Breakwave 散裝乾貨海運 ETF (BDRY-US) 8 月以來反彈超過 9%，表現優於彭博大宗商品現貨指數 1% 的跌幅，但 該 ETF 自 7 月初以來，不再吸引新資金流入。

據彭博彙編數據，該 ETF 總資產實際上已經從 5 月的 1.21 億美元高點，下滑至約 9200 萬美元。

疫情近期再度爆發，持續對供應鏈造成嚴重破壞，寧波舟山港中梅山港區因為一名貨櫃工人的新冠病毒檢測呈陽性，面臨無限期關閉。

世界海運理事會統計，寧波舟山港是全球僅次於上海和新加坡第三大貨運港口，去年運輸量達 2872 萬 TEU(20 呎櫃)，吞吐量是荷蘭鹿特丹的 2 倍。

然而 ，此消息並未明顯激勵相關產品， Breakwave 散裝乾貨海運 ETF 的吸引力也正在減弱。

理論上，港口閉港消息對散裝指數是利多，相關產品資金應會激增，但與許多大宗商品相同，今年航運 ETF 上漲 267% 已使投資人荷包大賺，如今市場可能不再願意押注進一步的報酬。