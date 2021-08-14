〈貴金屬盤後〉美消費者信心驟降 黃金超賣後反彈 本週收高

週五 (13 日) 交易，黃金期貨價格收高，係因美國消費者信心指數下降而推動黃金上漲，促使本週金價收高。

週五公佈的數據顯示，密歇根大學 8 月份消費者信心指數從 7 月份的 81.2 降至 70.2，為 2020 年 4 月疫情高峰以來的最低水準。

數據公佈後，ICE 美元指數下跌 0.6%，美國公債殖利率下滑，10 年期公債殖利率自週似的 1.366% 下降至 1.314% 。美元和公債殖利率下降均有利黃金價格上升。

Gold Newsletter 的編輯 Brien Lundin 表示，在上週五和週一大幅下跌後，黃金期貨已經「超賣」，此後價格的反彈主要是由於投資者認識到崩盤只是短期的市場操縱，並非真正反映黃金的供需動態。

但市場也越來越擔憂 delta 變種新冠病毒散播後對經濟造成的影響，週五公布的消費者信心數據急劇下降就是佐證。「這些都促使市場普遍認為，以目前的價位來說，黃金被低估了。」

12 月交割的黃金期貨價格上漲 26.40 美元或約 1.5%，收每盎司 1778.20 美元，根據交易最活躍的黃金期貨，本週收高近 0.9%。

9 月交割的白銀期貨價格上漲 66 美分或 2.9%，收每盎司 23.78 美元，但本週仍下跌 2% 以上。

由於 delta 變種新冠病毒的傳播，以及美國 Fed 今年稍晚或明年初將縮表的討論，黃金最近幾週一直因全球經濟反彈力道的不明確性而在漲跌中拉鋸。

GraniteShares 的投資組合經理 Jeff Klearman 表示，鑑於 Fed 深信當前通膨是暫持狀況，而維持其超寬鬆的貨幣政策， 所以黃金本週大多數走高都是因為市場對通膨的擔憂加劇。」

「極端低檔和負值的實際利率，這反映了寬鬆貨幣政策將持續的預期，給予金價支撐力，因為這會削減了持有黃金的機會成本，可能的上行空間同時提高了黃金的避險需求。」

但因週五美股上漲，道指和 S&P 500 創下一系列歷史新高，削弱了黃金的避險需求。

Exante 的高級分析師 Victor Argonov 週五報告寫道，黃金陷入拉鋸中，儘管 Fed 政策應會支撐價格，但美元相對走強對黃金構成不利影響，同時美股上升也意味著貴金屬的避險需求不像去年那麼強勁。

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