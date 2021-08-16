〈觀察〉看好未來成長潛力 中南部成銀行決戰新市場

看好未來成長潛力，中南部市場成為銀行消金新戰場，為擴展財富管理版圖，外銀劍指中南部市場擴編人力規模，公股銀則找上南部百貨業者合作發行聯名卡，透過消金業務搶灘，為日後企金業務奠基。

過去銀行主力大多集中在大台北市場，但隨著台商資金回流、大型百貨陸續插旗中南部，也讓銀行開始透過擴編規模、異業合作等模式搶進當地市場。

以財富管理來說，在境外資金回流效應下，銀行大搶頂級富豪財管商機，今年起包括兆豐銀、上海商銀、一銀等銀行陸續取得億元以上高資產客戶財管執照，準備搶進高端理財市場。

外銀星展銀行日前宣布擴編財管團隊規模，並將前進中南部設點，鎖定當地家族企業，提供理財與財富傳承等服務，星展銀行直言，這次財管擴編、增設據點，目標就是鎖定中南部的傳產企業，這些家族企業除了因資金回流衍生理財需求外，股權傳承、稅務規劃等專屬服務也是銀行可發揮的長處之一。

另外，部分銀行也開始鎖定南台灣大型賣場，透過發行聯名卡布局消金商機，一銀今年就宣布與義联集團合作發行銀行首張聯名卡，希望透過賣場消費的高含金量衝高簽帳金額，並進一步拉高流通卡量。

銀行業者不諱言，北部不論在消費力、客群商機都比南部較具優勢地位，也是銀行過去積極主攻的第一線戰區，相較之下，南部據點資源較少，經營初期也相對辛苦，但隨著資金回流、投資逐漸攀升，也讓銀行看到未來可發展的潛在消金商機。