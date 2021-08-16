讀懂「二池」設計的奧祕：流動性並非多多益善，是藝術也是科學

二池設計的目標不是設置高額獎勵獲取關注度，而是提供滿足投資者自由進出的流動性。

撰文： Eva Wu，供職於 Mechanism Capital；作者授權鏈聞發表該文章中文版本

編譯：Perry Wang

加密貨幣項目爲什麼需要原生代幣有流動性？

從根本上說，代幣擁有流動性非常重要，因爲這可以讓新投資者輕鬆對項目進行支持，並讓不活躍的投資者退出。不過，即使原生代幣的流動性較弱，也不會破壞一個原本穩固的項目；即使原生代幣的流動性較強，也不能成就一個市場契合度不高的項目。

這篇文章將介紹「二池（pool 2）」的複雜性，並介紹各項目該如何考慮工程其原生代幣的流動性。

本文涵蓋的內容包括：

流動性上限目標 + 其他改善二池的機制

採用不平衡流動性池以迎合長期參與者

利用金庫中的閒置資本作爲引導機制

先等一下，什麼是「二池」？

二池是項目原生代幣的流動性資金池，它們存在於去中心化交易所 (DEX) 上，並通過以原生代幣獎勵流動性提供者 (LP) 在去中心化交易所中提供流動性，來實現人爲冷啓動。這些流動性池目前作爲項目方實現代幣流動性的默認策略而備受關注，它們是去中心化金融（DeFi）領域中最微妙和最不直觀的機制之一，因此需要謹慎關注。

該如何激勵原生代幣的流動性？

現實情況是， DeFi 充斥着純粹追逐高額利潤、毫無忠誠度的傭兵資本，這是項目方在設置二池獎勵時需要考慮的事情。

項目可能會考慮將二池的年收益（APY） 作爲主要營銷賣點，以引起對自家協議的關注。這不僅沒有創意，而且通常與協議本身無關。我們的研究成果（見附錄 I）表明了二池是糟糕的營銷工具，因爲它們吸引到的只是純粹追逐收益耕種早期激勵的流動性。

在我們抽樣的數十個歷史性二池中，幾乎所有的資金池在早期激勵結束後僅 30 天，其流動性就下降了 50% 以上。

這種變化無常的流動性表明，與其將營銷重點集中在二池及其代幣流動性上，爲了獲得更多關注而設置高額獎勵，不如專注於使用二池來滿足基本需求：保障投資者在最佳環境（低滑點）中自由選擇進 / 出項目。

好好想一下：在充分了解 LP 所思所想的前提下具體該如何操作？



站在 LP 的角度上想一下，二池很複雜，因爲項目向 LP 支付的收益必須從原生代幣兌現，同時還需要 LP 持有該代幣。這是一個微妙的平衡，因爲 LP 本質上是在做空價格走勢，並且只有在他們預期該代幣在一個價格區間內交易時，纔會真正受到激勵來提供流動性。

如果他們預期代幣價格快速升值，停止提供流動性並持有代幣會變得更有利可圖；同時，如果 LP 預計代幣價格將呈下降趨勢，他們會爭先恐後地平倉。如果這種代幣較新，則價格發現可能會在任一方向上走向極端，從而加劇所謂的無常損失。這種無常損失風險也使項目的長期支持者難以向二池貢獻資金，因爲他們可能會損失代幣價格上漲的收益。

儘管如此，項目代幣的流動性對於項目向社區開放方面發揮着重要作用。原生代幣的流動性值得付出一定代價，因爲它可以啓動一個反射性飛輪，爲協議帶來更多用戶和關注目光。（還有其他方法可以實現二池之外的代幣分配。有關這些替代方案的比較，請參見附錄。）

不過，值得注意的是，原生代幣的流動性不會成就或破壞一個原本穩固的項目。即使沒有適當的原生代幣流動性，產品市場契合度強的項目也能成功，而對產品市場契合度不強的項目而言，即使原生代幣流動性很強也會失敗。因此，就像傳統公司需要嚴格預算一樣，項目應致力於在使用代幣激勵產品的核心行爲以及在激勵原生代幣流動性之間找到適當的平衡。

就二池而言，主要挑戰在於確定適當的成本，爲適當數量的流動性掏腰包。

如何更好激勵原生代幣流動性？

儘管各項目之間存在細微差別，但不可否認，項目藉助二池來實現原聲代幣流動性的水準參差不齊。

如果項目確定二池是最適合他們的方法，這裏有三個建議：

運行較短的激勵計劃（30 – 90 天），可以進行重新配置和容錯測試

嘗試較低 APY （