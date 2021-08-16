華航強化疫苗載運+海轉空效應 冷鏈物流翻倍成長

華航 (2610-TW) 今 (16) 日宣布，在發揮醫藥品冷鏈國際認證優勢下，今年以來多次承接台灣自購疫苗載運任務，並成功爭取到轉口疫苗商機，加上全球貨運需求提升，有效冷鏈物流翻倍成長，統計前 7 月承載的溫控櫃數量年增 220%，持續看好下半年整體營運。

華航說明，今年多次自盧森堡、荷蘭阿姆斯特丹、泰國曼谷、美國孟菲斯等地，運回台灣所需的莫德納和 AZ 疫苗，並發揮綿密航網的優勢，協助載運其他國家訂購的疫苗，自台灣轉運至目的地。

據國際航空運輸協會 (IATA) 統計，華航去年承運 155 萬噸貨物，年增 12.8%，國際航空貨運量全球排名躍升至第 5，在國際酬載貨物延噸公里 (FRTK) 方面，華航去年載貨量 6,317 百萬延噸公里，年增 18.4%，全球排名第 10，貨量增長幅度更是前十大業者中最高。

展望下半年，華航表示，將積極發揮 21 架貨機效能 (3 架 777F 貨機、18 架 747F 貨機)，並搭配客機腹艙運載貨郵，積極爭取急貨和貨運加班機、包機需求。

隨著歐美和澳洲消費市場邁入傳統旺季、西方國家陸續解封，以及各國持續推動刺激經濟方案氛圍下，華航認為，需求面看好，搭配海轉空效應持續發酵，下半年整體營運樂觀可期。