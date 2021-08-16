【法人洞見】跌破季線不打緊  把握關鍵時刻就能贏

「跌破季線」這回事，不僅僅是散戶最大的恐慌，也容易觸動大戶、法人的停損機制，因此今天我們就來針對這件事，做個深入淺出的分享。



先來了解兩件事，「過去發生過嗎」及「發生過後的走勢呢」？



第 1 個問題是肯定的，自去年 3 月股災過後，台股重新站回季線至今，季線不只跌破過，更分別在去年 9/24、10/29、今年 5/12、7/28 共跌破過 4 次，此次為第 5 次。



那麼第 2 個問題答案就顯而易見囉！台股經歷過去 4 次的摧殘，皆能迅速重回多頭軌道，甚至屢屢改寫歷史新高，這麼看來，跌破季線似乎不是件值得緊張的事。但這麼定論或許有些偏頗，接著我們更深入一點，來探討一下當中的緣由。



這一次的破季線，某個程度上可以定義為「無重大利空的非理性殺盤」。市場上許多人會歸咎於 8/27 的限沖令，但認真細究起來，當沖這回事 1 天歸 1 天，頂多影響到成交量，但不至於嚴重影響行情，況且限沖令都還沒實施，利空就提前 3 週反映，這邏輯似乎也說不太通。畢竟今年 5 月疫情升溫、7 月亞股動盪，基於這種大型國內外利空而跌破季線，尚且可以理解，但去年 9 月、10 月與這一次，確實沒什麼了不起的利空。

如果我們要從中找出一個共通點，這個共通點，就是「變數」。因不久的將來，存在可能改變現有局勢的重大轉變，如去年 11/3 美國總統大選，及 8 月底的全球央行年會，一個有可能改變世界強權的領導人、一個有可能改變現有的寬鬆政策。因此「變數」恐怕才是市場趨於觀望、買盤縮手，進而跌破季線的原因。



針對這部分，我們再區分 2 個環節來說明，「季線會一直破下去嗎」、「會提前結束寬鬆嗎」？



針對第 1 個問題可以直接先下結論「NO」！我頻道中多次提醒過，現在台股的基本面，與美股的走勢都非常強勁，加上過往的經驗，不論是「無重大利空的下跌」或「非理性的下跌」，最後的結果均為短線影響而已。



至於第 2 個問題，目前 Delta 病毒蔓延的程度，的確不適宜現在進行緊縮，即便硬要執行，也勢必將以分批的方式，陸續緊縮資金規模。但 2014 年的 QE3 告訴我們，當 QE 採階段式緊縮，台股反而有機會不跌反漲。



結論，跌破季線僅是短線影響，說不定一週之內就有機會重新站回，不過多方強勢表態的行情，則有可能比照去年 11 月，待總統大選的「變數」塵埃落定之後，行情才會一觸即發。換句話說，台股的轉捩點最有可能落在 8 月底，但春江水暖鴨先知，具備題材與基本面的個股，不會等行情噴出才表態，因此未來兩週，將成為選股、買股的關鍵時刻。



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