企業客戶成長2成 永豐銀升級七大薪轉應用

永豐金 (2890-TW) 旗下永豐銀行企業客戶數年成長 2 成，為強化企業與員工金流服務並深化客群經營，宣布乘勝追擊升級薪資轉帳戶七大類應用，一站式滿足各類金流服務。

永豐銀行表示，去 (2020) 年起針對薪轉戶推出多重優惠，至今年 6 月底，累計服務企業家數及員工戶數均較去年同期成長約 20%。今年持續進階外幣換匯、基金、房信貸、消費、證券開戶及交易、生活繳費及 LINE 官方帳號等七大類應用，協助薪轉戶逐步完成人生各階段理財規劃。

永豐銀行內部統計顯示，薪轉戶最常使用的金融商品服務前三大類分別為信用卡、外幣存款與房貸或信貸，其中，信用卡動用率近 4 成，薪轉戶使用銀行產品的動用率及黏著度高，成為銀行重要的客群之一。

除提供薪轉員工一站式七大類金流的數位金融服務外，永豐銀行表示，企業客戶則可透過數位工具簡化撥薪流程，例如，使用寰宇金融網整批入帳，撥薪快速更有效率；同時客製化提供電子薪資明細以便利員工查詢。

永豐銀行指出，旗下成立專屬團隊以提供企業多元、完整的金流解決方案；同時，攜手叡揚資訊、104 企業管理大師，提供企業資訊管理系統及人力資源數位平台，從營運、人力與金流三大面向滿足企業需求。

即日起，永豐銀行推出薪轉戶專屬七大類應用及優惠，投資理財部分，包括指定外幣換匯減分優惠、美金換匯減 3 分及定期定額基金申購手續費最低 0 元起；生活消費部分，申辦 JCB 卡享豐城、網路購物、餐飲或外送最高國內 6%、國外 7% 回饋；同時，提供利率最低 1.38%、最高 85 成且最長 40 年的房屋貸款，及薪轉戶專屬信貸、免附財力文件、線上申辦快速又便利。