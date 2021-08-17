〈美股熱門股〉特斯拉自駕系統遭美調查跌逾4% 騰訊音樂跌近9%

特斯拉自駕系統出包引美監管機構調查 股價挫跌 4.32%

特斯拉 (TSLA-US) 周一（16 日）因美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）宣布調查該公司的自駕輔助系統 Autopilot ，股價挫跌 4.32% 至每股 686.17 美元。

NHTSA 表示，自 2018 年 1 月以來，特斯拉的自動駕駛系統 Autopilot 已釀 11 起車禍事故。Autopilot 雖然是自駕系統，但仍需駕駛操作，大多數事故都是在天黑時發生，並且事故車輛都有開啟自駕系統。

NHTSA 周一公布的報告指出，自駕系統涵蓋的車輛包括從 2014 年至 2021 年生產的 76.5 萬輛車， Model Y、Model X、Model 3 和 Model S 車款都包含在內。

騰訊音樂香港上市計畫恐泡湯 重挫 8.89%

騰訊音樂 (TME-US) 周一傳出籌資 50 億美元並於香港上市的計畫，因市場波動與中國監管對網路平台的打壓下恐怕難產，股價聞訊下重挫 8.89% 至每股 8.92 美元。

騰訊音樂於 2018 年在紐約首次公開發行（IPO）募得 11 億美元，然而自今年 3 月股價攻頂後，至今市值損失近 70%。兩位知情人士表示，儘管該公司希望在香港上市，以規避可能在美國被下市的風險，但公司高層有意將上市計畫推遲至明年，認為屆時市場與監管壓力可能緩解。

一名知情人士也說，嚴格來看騰訊音樂今年上市仍然是有希望的，但要在最後期限內完成恐怕越來越困難。知情人士也說，該公司已委託摩根大通、摩根士丹利等公司安排香港上市事宜，但近幾天的籌備工作有所放緩。

Sonos 專利授權業務看俏 大漲 4.69%

智慧音箱品牌 Sonos(SONO-US) 日前打贏與 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 的專利官司，周一股價大漲 4.69% 至每股 39.93 美元。分析師指出，Sonos 有望透過授權專利獲得更大收入來源。

券商 Jefferies 分析師 Brent Thill 在一份報告中寫道：「Sonos 在消費電子領域擁有最豐富專利組合，該公司在美國國際貿易委員會（USITC）的初步勝仗，證明他們的定位。」他也說，Google 只是眾多侵害該公司專利的公司之一而已，並認為這次的勝訴有殺雞儆猴的作用。

Thill 說道，對 Sonos 來說，授權是一項高利潤業務，雖然目前這一業務占該公司收入比率不到 5%，但他認為未來有仍成長空間，並將評等從持有（Hold）用上調至買進（Buy），目標價也從每股 43 美元上調至每股 50 美元。