盤前財經大事搶先讀2021年08月17日

今日操盤前瞻

美國 7 月零售銷售

美股財報：沃爾瑪、家得寶

法說會：合庫金、南寶、高端、台光電等

除權息：正隆、聯詠、雙鴻、茂迪等

WSJ：Fed 考慮 2022 年中完全退場

週一 (16 日) 《華爾街日報》報導，若美國經濟繼續復甦，一些聯準會 (Fed) 官員正考慮最快 3 個月內開始減碼購債 (Taper) 計畫，2022 年年中完全退場。閱讀全文...

美國宣布對特斯拉自駕輔助系統展開正式調查

美國政府週一 (16 日) 宣布以和停靠路邊的緊急車輛相撞為由，對特斯拉 (TSLA-US) 自動駕駛輔助系統 Autopilot 展開正式調查。閱讀全文...

觀望態度濃厚 標普 500 企業 Q2 現金持有量觸歷史新高

考慮到疫情不確定性仍揮之不去，企業正坐擁大量現金，標普 500 指數公司現金持有量在第二季攀上歷史新高。閱讀全文...

聯亞新冠疫苗未通過緊急使用授權 聯亞藥股價跳水大跌 4 成

食藥署昨 (16) 日宣布，聯亞開發的新冠疫苗中和抗體數據，與 AZ 相比未達到審核標準，因此未通過緊急使用授權 (EUA)；利空消息一出後，子公司聯亞藥 (6562-TE) 股價隨即跳水、下跌近 4 成，最低下挫至 100 元。閱讀全文...

當沖降稅傳「有條件」延長 財金部會拚月底前定案

當沖降稅即將在今 (2021) 年 12 月 31 日落日，對於當沖降稅是否繼續延長，市場雜音不斷，據悉財金兩大部會對於繼續延長已有初步共識，但在穩定股市穩定財政紀律等考量下，較有可能傾向有條件的延長，預計 8 月底前定案，以期 9 月立院新會期前送審。閱讀全文...

今年來第四度買進 董座陳俊聖再增持宏碁股票 250 張

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 持續看好下半年營運展望，根據公開資訊觀測站資料顯示，董事長暨執行長陳俊聖 7 月再度加碼自家股票，透過旗下木實投資買進 250 張，也是今年第四度買進自家股票，累計今年已買進 1000 張。閱讀全文...

中鋼 7 月稅前盈餘月增近 1 成 前 7 月每股稅前賺 2.81 元

中鋼 (2002-TW) 昨 (16) 日公告 7 月自結稅前盈餘 90.85 億元，月增 9%，每股稅前盈餘 0.58 元；累計前 7 月稅前盈餘 442.86 億元，每股稅前盈餘 2.81 元，也較去年同期轉盈。閱讀全文...

東洋新冠疫苗代工充填將依約出貨 毛利率上看 6 成

東洋 (4105-TW) 昨 (16) 日舉行線上法說，總經理施俊良表示，與高端 (6547-TW) 簽署的新冠疫苗委託代工合約，將依照時程製造與出貨，產品毛利率與整體平均相當，法人估，新冠疫苗毛利率可望超過 6 成，有望支撐營運表現。閱讀全文...

台塑生醫第五度處分聯亞藥股票 持股降至不到 5%

台化 (1326-TW) 子公司台塑生醫昨 (16) 日公告處分聯亞藥 (6562-TE)2791 張股票，平均每股轉讓價格 182.23 元，總金額 5.08 億元，對聯亞藥持股比重降至 4.97%，這也是 7 月以來，台塑生醫第五度公告處分聯亞藥持股。閱讀全文...