邊社交邊賺，NFT 社交平臺 Only1 如何協調創作者與粉絲利益？

Only1 藉助 NFT 形式的創新機制設計，提供了多樣化的收入手段，鼓勵創作者積極創作內容、粉絲積極分享內容，以盤活整個社區的活力與氛圍。

撰文：一棵楊樹

我們在《三分鐘讀懂 Only1 ：基於 Solana 的高性能 NFT 社交平臺》一文中概覽了基於 Solona 生態的 NFT 社交平臺 Only1 ，它將社交媒體、NFT 市場、可擴展的區塊鏈和原生代幣 LIKE 結合在一起，從而允許創作者輸出內容並與他們的粉絲直接分享。

今天我們從生態模型的角度，進一步深入分析一下 Only1 中關於創作者、粉絲的具體經濟設計，及其所能帶來給創作者和粉絲的收益可能。

「Genesis NFT」 與 「Content NFT」

作爲 Only1 的生態代幣，總供應量 5 億枚的 LIKE 幫助 Only1 融合打通了粉絲經濟和 NFT 社交，成爲連接創作者和粉絲之間的關鍵樞紐，也是 Only1 生態中主要流通的獎勵憑證。

其中 LIKE 的用途主要體現在四個方面：

競拍創作者的 NFT；

解鎖獨家內容；

質押 LIKE 給喜愛的創作者以獲得挖礦收益；

平臺投票治理（見下文路線圖，預計 2022 年 Q1 上線）；

而創作者、粉絲的收入正是藉助 NFT 形式搭建的經濟機制，以 LIKE 的形式在「Genesis NFT」 與 「Content NFT」這兩種 NFT 玩法中得以實現。

Genesis NFT

Genesis NFT 可以視爲是吸引創作者的主要激勵手段，因爲每一個進入平臺的創作者首先都需要先進行 KYC 認證，之後便可獲得一個自動鑄造的 Genesis NFT，而這枚 Genesis NFT 出售的收入也歸創作者所有（LIKE 形式獎勵），

而粉絲可以通過持有原生代幣 LIKE 競拍 Genesis NFT，且最終只有 1 位粉絲可以競拍成功，成爲該 NFT 的所有人，對應 NFT 的每次再次銷售創作者都會有分成。

Content NFT

此外創作者還可以通過 NFT 的形式發佈獨家內容，並以此進行出售，也即 Content NFT。

雖然 Content NFT 也採取競拍的形式，但除了競拍成功的所有者可以查閱，其他粉絲只要支付 LIKE 代幣也可解鎖（unlock）內容。

且 unlock 費用由創作者決定，收入將分配給 NFT 創作者和所有者，有點像目前「微博問答」之類的互聯網付費問答形式——除了回答者（對應 Only1 的創作者）獲得聽衆的付費收入外，提問者（對應 Only1 的所有者）也可瓜分此部分收入。

這樣就可以以 LIKE 從利益激勵的角度，促使創作者積極創作優質內容，同時也鼓勵粉絲篩選優質內容進行競拍，從而成爲對應 Content NFT 的所有者獲得長期 unlock 費用紅利。

簡言之，無論是「Genesis NFT」還是「Content NFT」，Only1 都旨在提供多樣化的收入手段，從而鼓勵創作者積極創作內容、粉絲積極分享內容，從而盤活整個社區的活力與氛圍。

創造者權益池「Creator Staking Pool」

今年 4 月份以來，異軍突起的 Axie Infinity 將「邊玩邊賺」（Play-to-Earn）的概念徹底帶入公衆的視野中，鏈遊彷彿接過了去年 DeFi 點燃整個市場行情的大棒，讓大家意識到了其背後的潛力。

而在 Only1 中也借鑑了類似的「邊玩邊賺」（Play-to-Earn）玩法——創造者權益池「Creator Staking Pool」。

什麼是創造者權益池「Creator Staking Pool」？

具體來講，每名創作者都有自己的 Staking Pool，粉絲可以對他們支持的創作者質押代幣 LIKE，而 NFT 的所有者和創造者會分攤其中一部分質押的收益，具體步驟分爲：

創作者加入，創建權益池並鑄造 Genesis NFT；

Genesis NFT 在市場上競標；

創作者的 Staking Pool APY 隨着創作者和用戶變得更加活躍而不斷增加，從而吸引了更多的 TVL；

創作者和 Genesis NFT 所有者獲得 TVL 的一定比例獎勵；

（可選） Genesis NFT 所有者可以在 Only1 市場上列出 NFT；

「邊社交邊賺」（Social-to-Earn）

需要特別注意的是，每個 Staking Pool 的收益率 APY 與粉絲和創作人的互動和親密程度等因素密切相關，且是動態調整，算法也不斷更新優化，以最大限度地提高社交參與度，併爲所有用戶提供公平獎勵：

每日登錄；

內容發佈；

DM 交流；

粉絲的參與度；

NFT 鑄造；

簡言之，創作者、粉絲越活躍，APY 越高；用戶質押代幣越多，獎勵越多。這算是將社交和賺錢一致性地融合起來，可以理解爲「邊社交邊賺」（Social-to-Earn）。

如何成爲創造者「Creator」？

按照官方文檔，要想成爲創造者「Creator」需要閱讀 Alpha Creator 計劃指南，完成對應註冊表：填寫 KYC 調查問卷，確定「入職會議」（Onboarding meeting）和 NFT 銷售日期，最後創作者入職——Creator Staking Pool 開放和發放 Genesis NFT 。

同時 Only1 計劃接下來在三季度將推出其社交 NFT 平臺 Alpha 版本（見下文路線圖，預計 2021 年 Q3 上線），用戶可通過 Alpha Creator 計劃推薦創作者，成功推薦創作者的用戶將獲得獎勵以及該名創作者在 Only1 平臺上銷售創世 NFT 10% 的收入。

Alpha 版本與路線圖

此前 7 月份 Only1 已向早期支持者空投 100 個獨家 NFT，用戶需完成相關任務即可獲得空投機會，獲得該獨家 NFT 的用戶擁有測試 Only1 社交 NFT 平臺 Alpha 版的權限，並有機會獲得 500 LIKE 代幣。

而按照 Only1 的路線圖規劃，基本主要的產品功能也會在接下來的三季度就與大家見面：

2021 年 Q3

社交 NFT 平臺 Alpha 版本

市場功能

Unlockable 的 Content NFT

Beta 版本發佈

2021 年 Q4

移動應用開發

解鎖彩票系統

新功能開發

公開發行

2022 年 Q1