積極落實ESG 第一銀行榮獲首屆「永續投資典範獎」

第一銀行積極將 ESG（環境、社會、公司治理）與核心業務結合，於台灣永續能源研究基金會第一屆「永續投資典範機構獎」評選中脫穎而出，榮獲銀行組最高榮譽「永續投資典範獎」，由中華民國退休基金協會理事長王儷玲頒獎，第一銀行總經理鄭美玲代表受獎。

台灣永續能源研究基金會為深化 ESG 在資本市場之正向影響力，表彰永續投資典範及建立學習標竿，鼓勵更多機構投資人投入永續投資行列，特舉辦第一屆「永續投資典範機構獎」評選活動，透過永續投資各項重要評比要素進行全方位的評選。

第一銀行為響應金管會推動之「綠色金融行動方案 2.0」，善盡金融業在財務供應鏈中應擔負之社會責任，近年來積極致力於綠色金融之推展，並從自身做起，將永續經營理念與核心業務結合，遵循聯合國責任投資原則訂定相關永續投資政策及規範，將 ESG 議題融入投資業務之發展策略及作業流程，引導客戶及被投資公司落實環境保護及社會永續之責任。

第一銀行也相當重視投資行為對氣候變遷議題的影響，近年來除持續積極擴大永續投資布局，落實責任投資行為外，針對高污染 / 高耗能產業之投資占比訂定上限，並逐年調降上限；此外，被投資公司若違反 ESG 重大議題者且裁罰後未改善，將停止對其新增投資或逐步減降投資部位，以減緩投資可能產生之氣候變遷風險。

展望未來，第一銀行將持續聚焦國際永續金融發展趨勢，評估氣候變遷風險之財務衝擊，追蹤被投資公司之 ESG 表現，藉由投資之影響力，引導企業重視永續發展，善盡企業社會責任，貫徹「永續金融，第一品牌」之永續發展目標。



