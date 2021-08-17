〈群聯展望〉擬發債35億元因應成長需求 若轉換價偏低傾向暫緩發行

群聯 (8299-TW) 日前宣布決議發行總金額上限約 35 億元公司債，對於市場傳，公司發債是要圖利特定團體、壓低股價，董事長潘健成今 (17) 日親上火線澄清強調，圖利特定人不符合公司做事風格，且自己也是前幾大股東，公司立場根本沒有要壓低股價；至於籌資方面，若未來轉換價格偏低，會傾向暫緩發行。

群聯董事會 8 月 6 日決議，擬發行國內第一次無擔保轉換公司債，預計發行總金額上限為新台幣 35.175 億元，發行期間三年。

潘健成表示，發債主要是為因應長期成長目標，近幾年積極布局擴增研發工程師，及建置擴增營運所需要的研發大樓、研發設備以及土地等，均須要有相對應資金需求及財務規劃，加上許多應用設計導入專案增加，也相隨之建立長期庫存。

潘健成也說，因為董事會決議發行公司債期間，股市表現佳，盼能藉此發債籌資，但近來卻有特定族群散播消息，說群聯發債是要圖利特定團體、壓低股價。

潘健成強調，公司立場根本沒有要壓低股價，更何況自己也是前幾大股東；就圖利特定人來看，承銷團希望找大型機構合作，避免瓜田李下，圖利特定人不符合群聯做事風格。

潘健成也說，本次轉換公司債轉換價格訂定，將以轉換價格訂定基準日 (不含) 前一個營業日、前三個營業日及前五個營業日本公司普通股收盤價簡單算術平均數擇一者為基準價格，再以基準價格乘以 108-120% 轉換溢價率為計算轉換價格依據。

潘健成指出，公司營運目前處於高成長期，此次公司債轉換價格，期望能往溢價率區間上限、也就是 120% 推進，若未來轉換價格訂定不符合董事會預期，為維護股東權益，將保留暫緩發行 CB 權利；至於股價委不委屈，相信時間會還給群聯公道。