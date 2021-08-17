【永豐期貨】市場賣壓沈重 台股大跌近200點

期貨走勢

台指期週二下跌 196 點至 16578 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 83.36 點，電子期逆價差擴至 - 4.23 點，金融期轉為正價差 3.6 點。現貨部分，三大法人賣超 134.23 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 83 口至 - 15767 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少 948 口至 - 27121 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 362 口至 - 16092 口。

週一聯準會優些官員正考慮在 2022 年中之前結束資產購買計劃，市場靜待本週的利率會議紀要，金融、能源股下跌，蘋果創新高，道瓊上漲 0.31%，標普 500 上漲 0.26%，那指下跌 0.2%，費半下跌 0.37%。台股今天早盤一度小漲，但隨後賣壓湧現，電子及鋼鐵股疲軟一路下探未見買盤承接，終場加權指數下跌 1.17%，收 16661.36 點，創兩個半月以來新低，成交量縮。權值股來看，台積電下跌 0.68%，收 580 元，聯電紅翻黑，下跌 1.75%，收 56.1 元，台積電失守季線，聯電也從高檔拉回，皆無力撐盤。整體來看台股從前波高點以來已下跌近千點，技術面上均線呈空頭排列，且成交量縮下跌，電子股跌深也不見承接買盤，台股短線恐還未見到落底的跡象。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 17500 點，賣權未平倉最大量集中在 16500 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 0.85 降至 0.79。VIX 指數上漲 2.33 至 23.46。整體選擇權籌碼面持續有利空方。 (永豐期貨研調)



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