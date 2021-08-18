〈紐約匯市〉投資人忙避險 美元連二升 紐西蘭祭全國封鎖 紐元重挫  

避險需求支撐下，美元對主要貨幣周二 (17 日) 連續第二日走強，投資人擔憂阿富汗局勢、中國經濟放緩，以及 Delta 病毒擴散可能帶來的經濟封鎖。紐西蘭出現六個月來首起本土確診，政府宣布全國短期封鎖措施，紐元重挫。

紐約尾盤時段，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.6% 至 93.119。

DXY 權重最高的歐元重挫，貶值 0.6% 至 1.1709 美元。避險的日圓對美元走軟，貶值 0.3% 至 109.56 日圓，瑞士法郎也走軟 0.3% 至 0.9149 瑞郎。

避險是周二金融市場的共通主題，美股連續收紅紀錄中止，美元、日圓上揚。

美國商務部周二公布，7 月零售銷售比 6 月銳減 1.1%，減幅大於市場預期的 0.3%，且各零售類別的銷售都下滑，顯示疫情反撲和通膨升溫的疑慮，正在打壓消費者支出。

Cambridge Global Payments 首席市場策略師 Karl Schamotta 說：「。今早的零售銷售報告證實，美國消費者——這群全世界最龐大、最可靠的消費者——變得愈來愈謹慎。再加上證據顯示中國經濟趨緩，阿富汗政局動盪持續，使投資人把資金撤出高風險市場，以支付美元借貸部位。」

塔利班占領阿富汗之後，周二舉行記者會，表示希望和其他國家保持和平關係，將在伊斯蘭法律架構下尊重女性權益。但大部分投資人對這番言論抱持懷疑。

投資人正在等待聯準會 (Fed) 周三發布上次會議紀要。最近幾周多名 Fed 官員表達鷹派的言論，但未和近日公布的一連串經濟數據呼應，7 月零售銷售銳減，8 月密大消費者信心跌到 10 年低點。

紐西蘭央行將在周三公布貨幣決策，市場原先預料將宣布升息，成為疫情爆發迄今第一個升息的已開發國家央行。但紐國周二通報六個月來第一起本土確診病例，紐國政府緊急宣布全境封鎖。

紐元應聲重貶 1.7% 至 0.6904 美元，稍早一度觸及 0.6900 美元，是三周低點。

澳幣也因央行發表鴿派的會議紀錄而受到打壓，重貶 1.2% 至 0.7253 美元。

截至周三 (18 日) 台灣時間約 6:00 價格：