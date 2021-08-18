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年底購物季備貨潮湧現 美國西岸37艘貨櫃船排隊入港

鉅亨網編譯余曉惠
年底購物季備貨潮湧現 美國西岸37艘貨櫃船排隊入港 (圖:AFP)
年底購物季備貨潮湧現 美國西岸37艘貨櫃船排隊入港 (圖:AFP)
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航運海運美西長灘港港口洛杉磯港塞港貨櫃年底購物季備貨拉貨疫情供應鏈Delta運價

美國零售業者正為了年底購物季積極拉貨，使美國西岸的洛杉磯港和長灘港再現「塞港」現象，加上美國國內鐵路運輸壅塞情形仍未解除，都讓美國最大海運門戶的運輸一時之間難以暢通。

美西港口的貨物吞吐量占全美超過三分之一，根據南加州海事交易局 (Marine Exchange of Southern California)，近日有 37 艘貨櫃船在洛杉磯港和長灘港外等待入港，是 2 月以來最多數量，當時為 40 艘船。

船上的貨櫃裝滿美國零售商準備在年底購物季販售的商品。幾個月前，在港外等待入港的船隻只有九艘，尋常時期則不會有船隻停泊，頂多一艘。

洛杉磯港和長灘港的港務主管表示，疫情使供應鏈面臨不確定性，加上零售商提前叫貨，避免貨運延誤影響購物季銷售，都是塞港的主因。

美西塞港只是全球航運瓶頸的縮影，今年在疫情走勢反覆不定的情況下，中國主要港口外曾有數十艘貨櫃船等待入港。

德國運動用品大廠愛迪達 (Adidas) 表示，考量到船運運輸變數，今年的空運使用量增加，但空運所費不貲，讓不少業者卻步，只能苦等。

船商說，較不擁塞的海港可能沒有處理大量貨櫃的能力，而且卸貨後的陸路運輸距離通常更長，很難靠其他港口紓解塞船情形。

德國航運商 Hapag-Lloyd 發言人 Nils Haupt 說：「有時候我們只能等待。主要港口太重要了。」

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