日產全新性能車Z正式亮相 採汽油動力、有手排選擇

日產汽車 (Nissan)(7201-JP) 的全新款性能跑車「Z」(日本國內市場稱為 Fairlady Z)，17 日 (週二) 在美國紐約正式亮相，預計 2022 年春天於美國上市。雖然全球車廠都積極發展電動車，不過日產全新 Z 跑車仍將搭載汽油引擎，也有手排變速箱可供選擇。

日產汽車營運長 Ashwani Gupta 在接受《路透社》採訪時表示，他們採用如此設計是反映出愛好者的意見。他也說道：「本公司有傾聽車迷們的聲音。顧客指定要 400 匹馬力和手排變速箱。」

另外，針對那些排斥手排變速箱的顧客，日產也為他們準備了 9 速手自排變速箱的選擇。

日產已經決定在 2030 年代初期，在全部新車產品線都要提供電動車的選項；該公司也支持美國汽車製造商所提出之 2030 年前，電動車在新車銷售所佔比例須達到 40% 至 50% 的目標。

當前的汽車產業，正面臨著晶片短缺問題以及新冠肺炎 (COVID-19)Delta 變異株所帶來的威脅，這也讓人擔憂全新車款的推出計畫恐怕會受到波及。

Ashwani Gupta 指出，在邁入 2021 年 8 月之後、半導體供應雖然有出現好轉跡象，不過東南亞國家的新冠肺炎疫情再度升溫，也對日產的供應商帶來影響。

此外，為了公司的經營重建，Ashwani Gupta 也提到車用晶片將優先交給 12 款即將投入市場的新車來作使用。