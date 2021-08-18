搶救持股僅有31.5小時 正式啟動

本周不斷強調，只要其一解除就會有第一批買盤進場，8/18「當沖降稅擬再延三年」消息一出，馬上有低接買盤進場，完全符合預期。

買盤第一優先進場的股票，是從上週不斷預告的探針廠雍智科 (6683-TW)，再來就是旺矽 (6223-TW)，開盤不到半小時領先所有股票率先漲停，這時的大盤還在探底過程中。

接著等第二項不確定因素解除，也就是下周 (8/26-8/28) 的 Jackson Hole 全球央行年會。距離這個時間還有 31.5 小時，預計台股就會正式轉強，這段期間，是持股轉換的關鍵期，也攸關資金能否回到起跌前水位。不管被套哪一檔個股，在央行年會結束前都還來得及，在這我要正式啟動「315 計畫搶救持股」計畫。

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