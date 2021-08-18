蔡明彰觀點：台股下跌1,600點打第一支脚 航運點火多頭信心

今天報告的主題是「台股下跌 1,600 點打第一支脚 航運點火多頭信心」。

萬寶投顧蔡明彰強調，股市循環永遠不變的道理是「在悲觀中落底，在懷疑中上漲，在樂觀中做頭」。

台股自高點 18,034 點以來，已下跌了 1,600 點，雖跌幅沒有超過 5 月的 2,500 點，但當時大盤急跌僅 12 個交易日，但這次是緩跌 25 個交易日。整理時間拖長，使市場信心潰散，投資人瀰漫悲觀情緒。

近 10 年來台股僅三次連跌 9 天記錄，除這次外，就是 2019 年 8 月 7 日的中美貿易戰、2010 年 5 月 7 日的歐債危機，因此大盤連九黑並不多，都發生在重大危機。

萬寶投顧蔡明彰強調，很多人不解，這波台股到底跌什麼？今年台灣 GDP 成長率上修至 5.88％，上市櫃公司上半年大賺近 2 兆元，寫下歷史最佳成績，基本面良好之外，再看籌碼面，本波融資餘額自 3,000 億元高峰迄今已大減逾 300 億元，融資減肥幅度 10％，已超過指數跌幅的 9％，過去歷史經驗是籌碼有效換手。

最後觀察技術面，台股跌破半年線，對比較強的美股及歐股守在月線之上，及較弱其他亞股中，產業結構與台股相似的韓國股市，近日才失守半年線，並且週三連跌 8 天後，出現強彈。

加權指數的日線 K 值已來到 14％，落入 20％以下的超賣區域，5 月大盤急跌 2,500 點，相對應的 K 值仍有 23％，去年 3 月新冠疫情最嚴重，台股狂跌 3,000 點，在 8,523 點落底，相對應的 K 值是 7％。換言之，這次 K 值是 8,523 點以來最低，表示經過 1,600 點的修正，台股技術面嚴重超賣了。

回頭分析台股這波大跌的主因在於亞洲疫情惡化及欠缺疫苗。雖然台灣本土疫情已控制下來，但台灣海外生產供應鏈的東南亞及大陸，疫情升溫，生產停工，恐衝擊下半年台灣出口及經濟成長。

再者，台灣完整施打疫苗的人口比例太低，在明年全球經濟解封，不利台灣對外貿易交流，也會壓抑明年經濟成長，加上外資今年來累計賣超台股 5,100 億元，加上去年賣超 5,400 億元，不到兩年狂賣 1 兆元，這種賣法到達臨界點，終於造成本波的下跌。

萬寶投顧蔡明彰強調，平心而論，台灣游資過剩，銀行體系總存款 40 兆元，證券劃撥帳戶餘額 3 兆元，根本不在乎外資兩年賣超 1 兆元，但台股資金面必須要有信心的定海神針。

自 2017 年當沖降稅實施以來，台股從 8,000 點漲到今年高點 18,000 點，單日成交量從 700 億元到今年最高 7,800 億元，最近擔心年底當沖降稅到期，不再延長，台股成交量才萎縮到 3,000 億元。

成交量大減，點出台股本波整理的另一個重要原因，政策面必須盡快給予明確答案，「當沖降稅是否延長」。根據媒體報導，各部會已有當沖降稅再延長三年的共識，不過要等到 8 月底行政院通過才正式宣佈。

7 月證交稅突破 300 億元，創單月新高，前 7 月證交稅 1,708 億元，創同期新高，今年紓困預算加碼到 6,300 億元，接下來又要發放 1,100 億元的振興券，以國家財政的高度評估，延長當沖降稅，維持股市熱絡，絕對是利大於弊。

萬寶投顧蔡明彰強調，週三台股開低走高，盤中低點 16,418 點，可視為第一支腳，台積電 (2330-TW) 疲弱，壓抑大盤彈升力道。IC 設計高 EPS 的天鈺 (4961-TW)、敦泰 (3545-TW)，擔憂華為發展驅動 IC，盤中跌停。研判大盤還需要打第二支腳，如果第二支腳不再有效跌破 16,418 點，台股就會真正一波反彈。

今年航運股令投資人又愛又恨，但牽動台股漲跌神經是不爭的事實。大盤 5 月 15,159 點落底，貨櫃三雄長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 連跌三支跌停後，大舉反攻，是台股多頭總司令，但 7 月貨櫃三雄重挫 40～50％後，大盤 8 月回檔修正，證明航運股是大盤多空風向球。

週三航運再度點燃多頭信息，散裝輪的中航 (2612-TW)、台航 (2617-TW)、四維航 (5608-TW) 率先漲停。貨櫃三雄因套牢籌碼較多，在下半場才亮燈漲停。與以前的情況不一樣，由於大陸寧波舟山港塞港，既是全球第三大貨櫃港，使貨櫃運價再創高之外，也是中國煤炭、鐵礦石、原油重要轉運港口。鐵礦石佔中國三成，使得 BDI 指數連漲 6 天，創 3,657 點的 11 年高點，BDI 指數連漲 6 天，但台股連跌 9 天，當然散裝輪股價低估，聰明錢週三開始抄底。

中國鋼鐵下半年減產，使上游原料鐵礦石期貨自 7 月高點以來下跌 34％，這對鐵礦石生產商是利空，但對鋼鐵生產商及載運的散裝輪卻是利多。前者降低成本、利差擴大，後者受惠中國港口鐵礦石庫存降低，趁低價趕快回補。除了鐵礦石、煤炭外，散裝輪運送糧食穀物，南美今年乾旱，糧食價格狂漲，9 月是穀物運送旺季，散裝輪運價欲小不易。

萬寶投顧蔡明彰強調，貨櫃三雄上半年 EPS15～17 元，全年估 35～37 元，長榮、陽明、萬海 (2615-TW) 的本益比個位數大家都知道，就是對利多太瞭解，所以套牢一大票籌碼，未來貨櫃三雄反彈，層層反壓。

相較之下，散裝輪 EPS 爆發力，市場不太清楚，套牢壓力較小。中航今年 EPS 估 7 元，較去年 1.67 元，成長 3.1 倍，台航今年 EPS 估 2.3 元，較去年 1.24 元成長 85％。四維航今年 EPS 估 5 元，較去年虧損 3.2 元大幅轉機。裕民 (2606-TW) 今年估 3.8 元，較去年 1.04 元，成長 2.6 倍。慧洋 - KY(2637-TW) 今年 EPS 估 6 元，較去年 0.15 元，成長 39 倍。

記住現在台股進入下半場，黑馬未必是 EPS 最高、本益比最低的個股，往往是利多比較不知道、籌碼較乾淨的股票。

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