〈美股盤後〉Fed暗示今年內Taper 道瓊收黑近390點

週三 (18 日) 儘管目標百貨 (Target) 和 Lowe's 等零售商公布優於預期的財報，在聯準會 (Fed) 釋出 7 月會議紀要後，美股尾盤加速滑落，四大指數全數淪陷，道瓊收黑近 390 點，為連續第二個交易日走跌。

政經消息方面，聯準會釋出 7 月會議紀要，為自疫情以來首次明確討論減碼購債 (Taper) 議題，暗示今年內行動。「討論資產購買」的內容章節提到，大多數官員上個月同意，若經濟復甦符合預期，可能會在今年晚些時候開始放緩購債 (Taper) 步伐。

與會者大多認定，在達到充分就業以及通膨目標上取得「進一步實質進展」方面，通膨已取得類似進展，但充分就業方面仍未達標。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2.09 億例，死亡數突破 438 萬例。美國累計確診超過 3711 萬例，累計死亡數超過 62.4 萬。印度累計確診超過 3228 萬例，巴西累計確診 2041 萬例。

週三 (18 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 382.59 點，或 1.08%，收 34,960.69 點。

那斯達克指數下跌 130.27 點，或 0.89%，收 14,525.91 點。

標普 500 指數下跌 47.81 點，或 1.07%，收 4,400.27 點。

費城半導體指數下跌 47.99 點，或 1.47%，收 3,208.83 點。

標普 11 大板塊僅非必需消費品收紅，能源、醫療保健和資訊科技板塊領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王齊跌。蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.55%；臉書 (FB-US) 跌 0.84%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.89%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.26%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.61%。

道瓊以雪佛龍領跌。雪佛龍 (CVX-US) 下跌 4.01%；IBM (IBM-US) 下跌 2.05%；安進 (AMGN-US) 下跌 1.89%；開拓重工 (CAT-US) 下跌 1.70%；Salesforce (CRM-US) 上漲 1.73%。

費半成分股多收黑。英特爾 (INTC-US) 跌 0.95%；AMD (AMD-US) 跌 3.83%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.11%；美光 (MU-US) 跌 0.23%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.54%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 2.15%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.59%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.36%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 1.89%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.54%。

企業新聞

Robinhood (HOOD-US) 上漲 6.71% 至每股 49.80 美元，但盤後公布財報後暴跌逾 7%。該公司第二季淨虧損 5.02 億美元，月活躍用戶數達 2130 萬，營收在第二季增長至 2.33 億美元，遠高於去年同期的 500 萬美元，但警告第三季業績可能放緩。

目標百貨 (TGT-US) 下跌 2.77% 至每股 247.58 美元。該公司公布 2021 會計年度 Q2 財報，營收年增 9.5% 至 251.6 億美元，(Non-GAAP)EPS 報 3.64 美元，雙雙優於預期

美國家居建材零售商勞氏 (LOW-US) 公布 Q2 營收年增 1% 至 275.7 億美元，稀釋後 EPS 報 4.25 美元，均優於市場預估，同店銷售額雖下滑 1.6%，仍略勝預期。

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 3.50% 至每股 688.99 美元。兩位美國參議員週三敦促聯邦貿易委員會 (FTC) 調查特斯拉，稱該公司將其自動駕駛系統宣傳爲完全自動駕駛，從而誤導了消費者、危害公衆。

黑莓 (BB-US) 上漲 4.13% 至每股 10.08 美元。美國網路安全和基礎設施安全局 (CISA) 及美國食品和藥物管理局 (FDA) 週二警告，黑莓設計的一款軟體存在網路安全漏洞，採用該軟體的汽車和醫療設備可能面臨風險，黑莓週三宣布已修正該錯誤。

經濟數據

美國 7 月新屋開工年化總數報 153.4 萬戶，預期 160.8 萬戶，前值自 164.3 萬戶上調至 165 萬戶

美國 7 月新屋開工年化月增率報 - 7.0％，預期 - 2.2%，前值 6.3%

美國 7 月營建許可年化總數報 163.5 萬戶，預期 161.0 萬戶，前值自 159.8 萬戶下調至 159.4 萬戶

美國 7 月營建許可年化月增率報 2.6％，預期 1.0%，前值 - 5.1%

華爾街分析

華爾街的焦點將轉移到下週傑克森霍爾全球央行年會，自 7 月利率會議以來，越來越多 Fed 官員支持在 9 月宣布縮減購債計畫、並於 10 月開始實施。

Rockland Trust 分析師 Rachael Aiken 稱：「在我們將財政和貨幣政策交由經濟自行運作時，就存在這種不確定性，市場將繼續感受到圍繞這一點的波動。」

Independent Advisor Alliance 投資長 Chris Zaccarelli 表示，從短期來看，市場將繼續專注於經濟增長和新冠變種病毒問題，在克服這些挑戰的過程中，有關經濟和就業市場的好消息應該會重新提振投資者的信心，這將推動市場在年底前達到新高。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主