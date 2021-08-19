海運旺季晴空萬里 陽明2個月內第六度調漲GRI

貨櫃航商陽明 (2609-TW) 對客戶發出最新通知，自 9 月 16 日起將再加收綜合費率附加費 (GRI)，這是陽明繼 7 月初宣布加收 GRI 費用後，短短 2 個月內第六度調漲運費。

由於塞港缺艙問題仍相當嚴重，陽明發給客戶最新通知，9 月 16 日起將再加收亞洲到美國和遠東到加拿大 GRI 費用，每 TEU(標準 20 呎櫃) 加收 900 美元，每 FEU(標準 40 呎櫃) 加收 1000 美元，而 40 呎特殊櫃加收 1125 美元。

而採 IPI 和 MLB 運輸方式的遠東 - 美國 GRI，遠東 - 加拿大 GRI，每 TEU 加收 1800 美元，每 FEU 加收 2000 美元，40 呎特殊櫃也加收 2250 美元。

陽明近來新租入的 11000TEU 級貨櫃輪帆明輪已於 7 月 30 日起投入亞洲往返美洲的 PS6 航線，為旺季增添營運新動能。

貨攬業者指出，隨著歐美各國陸續解封，經濟加速復甦，拉貨需求熱絡使海、空、鐵、陸等運輸艙位供給吃緊，全球航運市場正處於 40 年來前所未見榮景中。

法人進一步說明，陽明船隊於下半年增長 7.1%，明年續增 7.7%，隨著全球景氣復甦、美國線長約換約和運力增加等動能，陽明明年獲利有望優於今年，僅是成長幅度能多高的問題而已。