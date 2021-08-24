籌碼由散戶流向法人 下半年LED崛起

LED 產業過去因市場已逐漸飽和，大多應用在 LED 車燈、戶外看板、照明，隨著技術製程進步，Mini LED、Micro LED 成為未來 LED 重點發展趨勢，Mini LED 背光將背光源晶片尺寸縮小，並矩陣式密集排列，相對於傳統直下式背光，更具輕薄省電，且與 OLED 相比 Mini LED 於成本、產品壽命具有競爭優勢，Mini LED 背光於 2020 年開始陸續使用於 NB、平板等應用。APPLE 在新版 iPad Pro 首度使用 Mini LED，未來將陸續推出配備 Mini LED 背光螢幕的高階產品，如 Macbook Pro 及 Mac，預計下半年將開始放量。

富采受惠 Mini LED 出貨，Q2 轉虧為盈

多家品牌廠商已推出 Mini LED 電視，如韓系品牌 Samsung 推出 Neo QLED 量子電視、LG 推出 QNED MiniLED 電視，Mini LED 顯示器需使用大量 LED，蘋果 2020 年在龍潭廠投資百億設廠，攜手友達與富采專攻 Micro LED 及 Mini LED，其中富采最早提出技術領先同業，集團成功整合晶電、隆達資源，Mini LED 自 Q2 放量出貨，單季 EPS 1.03 元成功轉虧為盈，Q2 毛利率大跳升 22.73%，相比 Q1 毛利率成長將近五成，隨著蘋果擴大採用 Mini LED，下半年營運成長可期，投信在大盤回檔時逆勢布局，目前股價仍守在均線之上相對強勢。同樣受惠蘋果還有惠特，LED 點測、分選設備訂單已排至年底，代工業務也大幅成長，今年上半年獲利 5.06，全年上看一個股本，7 月營收首度突破 5 億，股價衝到 225 元後跌至年線為長線佈局買點。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容萬寶週刊 1451 期】

更多精彩文章延伸閱讀：點我看更多

◎社長論劍：習在走孫中山路線

◎封面故事：Delta 衝擊全球 哪些股 H2>H1？

◎投資總舖師：16418 打出第一支腳 半導體點火多頭反攻

◎台股照明燈：跌深反彈搶 MOSFET

◎五福臨門：殺盤下的穩健績優股在哪？

