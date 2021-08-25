Delta衝擊全球 哪些股H2>H1？

台股近期跌跌不休，連續 8 根黑 K 棒並失守半年線，量能持續落在低檔 3 千多億元的成交量，這一波台股拉回高低有 1200 點，修正幅度 7%，雖然很多投資人很擔心接下來走勢，但我們可以看到新台幣匯率升值 1.2 分，顯示資金仍留在國內，只待籌碼沉澱，等待台股落底後，好股票隨時有機會反彈。

市場已經預期美國聯準會 (FED) 今年底開始縮減 QE，但美股近日仍創新高，市場甚至預測標普會一直漲到 2023 年，上看 5,060 點，以標普近日收盤 4,468 點來看，還有 13.25% 的漲幅空間，這信心主要來自美國企業獲利，預估標普企業今年營業利潤每股 200.51 美元，明、後年分別提升至 218.92 美元、230 美元。

台灣 7 月出口 379.5 億美元再創新高，出口已是連 13 紅，企業獲利更是一把罩，今年預估年成長 35%，因此在台股拉回整理時，可以關注下半年、甚至明年業績展望佳的族群，尤其全球晶片荒景況依舊，缺貨效應的半導體。

受惠全球科技轉型爆增的需求，包括台積電 (2330-TW)、聯電(2303-TW)、日月光投控(3711-TW)、欣興(3037-TW) 產能持續維持滿載，而 MOSFET、整流二極體、MCU 廠也因大缺貨，交期都延長 4~6 個月，連帶推升價格持續上漲，即使擴產還是遠遠趕不上市場需求的速度，台積電已經預告今明兩年產能都是緊繃，而新唐 (4919-TW) 也宣布 9/1 起調漲晶圓代工價格 15%。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容萬寶週刊 1451 期】

更多精彩文章延伸閱讀：點我看更多

◎社長論劍：習在走孫中山路線

◎封面故事：Delta 衝擊全球 哪些股 H2>H1？

◎投資總舖師：16418 打出第一支腳 半導體點火多頭反攻

◎台股照明燈：跌深反彈搶 MOSFET

◎五福臨門：殺盤下的穩健績優股在哪？