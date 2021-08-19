中國科技龍頭續跌 港股阿里巴巴摔至紀錄低點

港股阿里巴巴 (9988-HK) 股價周四 (19 日) 一度大跌 4.3%，創上市以來新低，因外界仍擔心政府對科技行業的監管打擊，讓科技巨頭持續下挫。

北京當局加強審查的目標，近期由反壟斷和電子商務，擴展到補教業、數據安全及線上內容，中國商務部周三公告，就《直播電子商務平台管理與服務規範》行業標準公開徵求意見，加深市場疑慮。

北京最近對科技業的打壓，使上個月在全球上市的中國股票市值蒸發了約 1 兆美元。一些過去支持中國科技股的明星經理，如 Cathie Wood，也在近期大舉拋售。

阿里巴巴在香港的股價，今年以來下跌近 30%。相較之下，恒生指數整體跌幅接近 7%。

Taicheng Capital Management Co. 基金經理 Shine Gao 表示，儘管對大型科技公司來說，最糟糕的時期已經過去，但現在還沒有到達投資者願意為額外政策定價的時點。

港股周四持續下挫，跌幅多達 2%，恒生科技指數跌近 2.4%，來到 2020 年 7 月指數建立以來的最低點。

騰訊 (0700-HK) 周三發布的財報大致符合預期，但仍受監管疑慮打擊，回吐早前高達 3.4% 的漲幅，盤中股價下跌 2%。