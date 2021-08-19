台股回升或反彈？指標：航運三雄、晶圓雙雄、電動車

萬寶投顧楊惠宇指出，台股從 7/15 日高點 18034 己下跌 1373 點，此次回檔令許多人措手不及，因為台股和基本面及國際股市上演「平行時空」，美股道瓊及標普持續創高，和台股關連較大的費半雖回檔，不過仍守在月線附近，但台股無論上市櫃指數都己跌破半年線，明顯和國際股市脫勾。

台股上演平行時空的，不只國際股市，還有基本面，上市櫃 7 月營收維持高檔，主計處公佈今年經濟成長上修至 5.88% 為 11 年以來新高，台股基本面沒問題，但是卻在最好的時代，走出最壞的行情，原兇在大戶因「當沖降稅」及「當沖新制」兩大政策下抽銀根，導致盤面上有數字的、沒數字的股票皆跌，許多績優好股跌的一塌糊塗，此種現象不合理，若要觀察指數未來是回升或反彈，則要觀察盤面不合理現象是否消除，若未消除則為反彈、若己消除則為回升。

萬寶投顧楊惠宇強調，要成為觀察指標者，需具二個條件，一為業績表現良好、二為有題材，因為有話題的族群市場接受度高，才能成為指標，放眼符合此條件為三者，分別為航運三雄、晶圓雙雄及電動車。

第四季為歐美年節旺季，商人準備為年底需求拉貨，導至美國西岸塞港加重，目前等待入港船隻己接近年初高峰，而塞港主因設備及人力短缺，人力短缺則受限於疫情，中國到美西的貨櫃運費為疫情前十倍，海運仍處於吃緊狀態。

長榮 (2603-TW) 匯豐估今年賺 38.1 元，明年 21、後年 9.7 元，目標價 185 元，不同法人估出來目標價天差地遠，有 89 元也有上看 371 元，不如回歸實質基本面來看，就算以匯豐明年獲利來估算，本益比也只有 6 倍，而目標價 185 元也遠高於目前價位。

台驊 (2636-TW) 董座持有陽明 (2609-TW) 近千張，股東會上表示明年會在適當時機處份調節，口頭上看好但又說適當時機調節，到底什麼意思？試想如果你是大戶，你不會希望股價下跌，除非你想趁低檔買進，所以說看好很正常，BDI 報價持續上漲，航運三雄基本面沒問題，有問題的是籌碼太亂，「趁機處份」此話一出，散戶看了會想買進嗎？只會讓籌碼加速洗淨，想來的不來了，股價才容易上升，而萬海 (2615-TW) 經過修正洗盤，也在 200 元附近打出第二隻腳。

萬寶投顧楊惠宇認為，航運三雄單腳易晃，若再加上電子則更加穩固，觀察指標為晶圓雙雄！台積電 (2330-TW) 三年狂砸千億元在先進製程上，7 奈米以下的製程遙遙領先同業，由於目前先進製程客戶並不多，中國被美國封殺後，主要剩蘋果、輝達、超微、高通及聯發科 (2454-TW)，雖然股價短期沒有太多溢價空間，但因具產業領先地位，仍是台股的精神指標。

聯電 (2303-TW) 第二季毛利率成長至 31.3%，創 10 年半來單季新高，第三季晶圓出貨量預估將季增 1%~2%，因受惠漲價關係，加上相關 22 奈米應用增加，使毛利率再上看至 35% 左右，單季獲利有機會上看 1 元以上，產能己被客戶訂至明年，本益比不到 13 倍下也吸引外資及投信回補，股價本波最高來到 63.9 元壓回，整理後將有機會再上！

萬寶投顧楊惠宇表示，晶圓雙雄代表半導體上游，而整體的產業重點則在電動車！此次車市引人注意的地方，質了量之外還有質的改變，依據今年上半年銷售預估，整體銷售量約可達 8240 萬輛，若晶片供應能有解，則還有機會上調，比起去年的 7797 輛明顯成長，這是「量」的變化。

電動車在去年銷售量不減反增，市占由 3% 升至 4.6%，各大政府的支持及政策是加速進程的推手，由傳統汽車至電動車，也為台廠帶來不同商機，有別於過往售後市場 (AM) 只能打進一階供應，電動車融入了科技，剛好為台灣半導體及資通訊強項所在，此為「質」的改變。

觀察電動車由上游半導體朋程 (8255-TW)、強茂 (2481-TW)、台半 (5425-TW)，電池康普 (4739-TW)、美琪瑪 (4721-TW)，至影像感測同欣電 (6271-TW) 以及充電椿的健和興 (3003-TW) 等前波都己發動攻勢。

電動車變革之處，不只在搭載更多半導體，因自駕車的全景環狀系統，需要搭載大量鏡頭是其一、而由於電動車電池重量負擔大，在機殼及相關零組件上也需做改良是其二，另外因先進駕駛輔助系統（ADAS）功能提升，對晶片耗能加大，散熱需求亦同步增加，這些都是電動車和傳統汽車不同之處，也為台廠帶來許多商機，若能順勢點火，加上航運三雄啟動及晶圓雙雄撐盤，三方力道匯集則可順利助攻台股回升！

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