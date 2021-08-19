蘇揆裁示各部會加碼振興 再推藝Fun券、動滋券、農遊券

行政院擬推出五倍券振興經濟，院長蘇貞昌今 (19) 日於院會上表示，請各部會再規劃像去年一樣成功的藝 Fun 券、動滋券、農遊券、客庄券等，經濟部及交通部也可針對受衝擊的小商家、旅宿業研擬方案，「希望透過之前的經驗，好還要更好」。

行政院發言人羅秉成轉述蘇揆院會談話，他指出，紓困 4.0 都是發放現金，已有 1088 萬人次申請，總計發出新台幣 1594 億元。台灣經濟成長創 11 年新高，在世界各國都是負成長之際，我國第一季 9.27%、第二季 7.43%，上半年為 8.34%，主處總處預估今年 GDP 成長上修至 5.88%。

蘇揆向各部會表達感謝與肯定，請大家要有自信，並戰戰兢兢、持續努力，對抗病毒創造第二次成功，不要掉以輕心，一方面對抗病毒、守住疫情，一方面持續努力把經濟做更好。

蘇貞昌指出，政府準備發五倍券，民眾不必付 1000 元就能領取，五倍券等於現金、限期使用，會長高、長胖，業者、地方政府都會加碼，去年三倍券取得成功經驗，全台 2356 萬人就有 2330 萬餘人領取，占比超過 98%，創造千億經濟效益，將讓政府更有自信推出五倍券。

蘇揆裁示，請各部會規劃、運作，包含去年很成功的藝 Fun 券、動滋券、農遊券、客庄券等；經濟部針對受衝擊的攤商、小商家，以及交通部旅宿業等，都能朝此方向設計相關優惠方案。

蘇貞昌強調，希望能以過去經驗，規劃出好還要更好的方案，振興兼紓困，在疫情穩定後，取得更大的成功。