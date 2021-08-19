〈美股早盤〉Fed減債預期+疫情擔憂 美股全線開低、大宗商品類股走跌

對於聯準會 (Fed) 撤消經濟支持措施加上對 Delta 變種病毒打擊經濟復甦的擔憂加劇，美股週四 (19 日) 全線開低，大宗商品價格下滑拖累相關類股。截稿前，道瓊工業指數跌逾 160 點或 0.5％，那斯達克綜合指數跌 0.6%，標普 500 指數跌 0.5％，費半跌近 1%。

聯準會 (Fed) 週三公布 7 月會議紀要顯示，多數官員認為美國經濟已達通膨目標，並對就業成長進展「接近滿意」，認為今年開始放緩資產購買步伐是合適的。

稍早公布的失業救濟金數據似乎得以印證 Fed 對於就業復甦的評估，美國上週初領失業金報 34.8 萬人，再度降至去年疫情爆發以來新低。

然而，高盛 (Goldman Sachs) 經濟學家以 Delta 變種病毒影響為由，將美國 Q3 經濟增長預期自原先的 9%，調降至 5.5%，使全年經濟增長預期自先前的 6.4%，降至 6%。

截稿前，10 年期美債殖利率跌至 1.247％，美元觸及 9 個月新高，打壓原油、鐵礦砂與銅礦等大宗商品價格，且連帶拖累相關類股表現，戴文能源 (DVN-US)、西方石油 (OXY-US)、礦商 Freeport-McMoRan(FCX-US) 和 Diamondback Energy(FANG-US) 開盤均下挫。

個股消息面，在公布上市後首份財報後，羅賓漢 (HOOD-US) 開盤跌 9%，

另一方面，市場對於中國加大監管科技業的擔憂情緒，使港股阿里巴巴週四一度跌至上市以來新低，阿里巴巴 ADR(BABA-US) 開盤也跌逾 4％，受監管風暴波及，中概科技股網易 (NTES-US)、京東 (JD-US) 開盤也跌 5％和 3.5％。

截至台北時間週四 (19 日)21 時許：

道瓊工業指數下跌 166.91 點或 - 0.48%，暫報 34793.78 點

那斯達克綜合指數下跌 82.56 點或 - 0.57%，暫報 14443.35 點

標普 500 指數下跌 20.33 或 - 0.46%，暫報 4379.94 點

費半下跌 31.74 點或 - 0.99%，暫報 3177.09 點

台積電 ADR 下跌 2.06% 至每股 108.18 美元

十年期美債殖利率下跌至 1.247%

紐約輕原油下跌 3.27％ 至每桶 63.32 美元

布蘭特原油下跌 2.93% 至每桶 66.23 美元

黃金上漲 0.36% 至每盎司 1790.90 美元

美元指數上漲 0.26% 至 93.39

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

梅西百貨 (M-US) 早盤上漲 6.14％，至 19.19 美元。

梅西百貨週四盤前公布 2021 會計年度第 2 季營收 56.5 億美元，調整後 EPS 報 1.29 美元，均遠優預期，梅西上調全年銷售和獲利預期，並稱公司已恢復派息，且董事會同意一項規模 5 億美元的股票回購計劃。

羅賓漢 (HOOD-US) 早盤下跌 9.09％，至 45.28 美元。

羅賓漢週三盤後公布 Q2 營收較去年同期翻倍至 5.65 億美元，加密貨幣交易收入總計 2.33 億美元，佔總體交易收入比重超過 50%，但該公司警告，Q3 加密貨幣交易活動恐降溫。

豐田汽車 (TM-US) 早盤下跌 3.21％，至 170.09 美元。

《日經》週四報導，晶片缺貨衝擊下，豐田汽車 9 月全球產量可能較原先計畫減少四成，自 90 萬輛降至約 50 萬輛。

今日關鍵經濟數據：

美國上週 (8/14) 初領失業金報 34.8 萬人，預期 36.4 萬人，前值自 37.5 萬人上調至 37.7 萬人

美國上週 (8/7) 續領失業金報 282 萬人，預期 280 萬人，前值自 286.6 萬人上調至 289.9 萬人

美國上週初領失業救濟人數再度降至疫情爆發後低點 (圖：Zerohedge)

美國 8 月費城 Fed 製造業指數報 19.4，預期 24.2，前值 21.9

華爾街分析：

荷蘭合作銀行 (Rabobank) 資深利率策略師 Lyn Graham-Taylor 表示，Fed 的語調意外謹慎，可能引發市場的悲觀情緒，舉例來說，7 月會議紀要多次提及 Delta 變種病毒對經濟復甦構成的風險。

凱投宏觀 (Capital Economics) 資深美國經濟學家 Andrew Hunter 說，在 7 月強勁就業報告支持下，隨著越來越多官員公開談論縮減購債的可能性，看來這項計畫很可能在今年稍晚展開。

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 投資組合經理 Andrew Slimmon 認為，Fed 在引導市場朝向縮減購債思考方面做得很好，等到他們真正展開行動，市場感受早已彈性疲乏，因此不會引發劇烈波動。