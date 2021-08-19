跟進中鋼 中鴻9月內銷盤價開漲 外銷平高盤

中鴻 (2014-TW) 今 (19) 日開出 9 月盤價，跟隨中鋼 (2002-TW) 腳步重啟漲勢，內銷熱、冷軋以及鍍鋅產品每公噸上漲 500 元，9-11 月外銷則維持平高盤，依產品及地區別，每公噸調漲 0-20 美元不等。

中鴻表示，目前國內疫苗施打率提升、疫情趨穩，且隨著後續降雨趨緩，工程加速趕工，預計鋼市將迎來傳統旺季，考量提振市場信心，並兼顧下游競爭力，本次內銷盤價適度調漲。

國際市場方面，中鴻指出，雖然近期東協地區製造業 PMI 指數受疫情影響陷入收縮，但歐美及亞洲地區主要國家 PMI 則保持平穩擴張；且根據國際貨幣基金組織 (IMF) 發布最新的《世界經濟展望》報告，預計全球經濟今年將增長 6%， 4 月預測維持一致，顯示世界經濟穩健增長態勢不變。

此外，中國確保全年粗鋼産量下降目標不變，先前各省已相繼制定產量壓減計劃，根據中國官方數據顯示，7 月粗鋼日均產量降至約 280 萬噸，創去年 3 月以來新低，顯示減產力道擴大。

另一方面，中國 8 月起取消冷軋及鍍鋅鋼材品出口退稅，凸顯自產自用與限縮出口政策決心，中鴻預估，第四季鋼市供給收縮情況加重，對亞洲鋼價將有明顯支撐效果。