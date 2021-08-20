美股泡沫化？方舟女股神：毫無理由！壞消息令我更心安

儘管道指、S&P 500 指數處於創紀錄高點，但近期股市卻有股不安的感覺蔓延開來。然而，有「女股神」之稱的方舟投資總裁伍德 (Cathie Wood) 卻認為，現在毫無理由擔憂市場過度泡沫化。

伍德週四受訪時表示，「許多空頭認為我們處於泡沫之中，但我不這麼認為。」

此間適逢大眾越來越擔憂經濟成長，因為 Delta 變種新冠病毒的威脅越來越大，儼然對正要自疫情中復甦的經濟造成了阻力。另外，投資者對於 Fed 將削減每月購債 1200 億美元的前景也惴惴不安。

伍德的投資基金以投資破壞性創新科技公司及其基金的高回報獲得廣泛關注，但該領域一直被認為恐遭高估，倘若市場開始自當前水準大幅下跌，該領域容易出現劇烈波動。

FactSet 數據顯示，方舟創新 ETF (ARKK-US) 本週迄今已下跌 3.8%，今年迄今下跌 7.3%，大幅遜於廣泛市場。此前該基金的年度回報率為 149%。

相較之下，道指本週下跌 1.6%、今年迄今上漲 14.2%，而科技股加權的那斯達克綜合指數本週下跌 1.5%，但今年迄今漲逾 13%。S&P 500 指數本週迄今下跌 1.2%，但 2021 年上漲近 18%。

她認為，與 1990 年代末和 2000 年代初的網路泡沫特有的欣快情緒相比，如今投資者的行為更加穩重和謹慎，不像當時分析師的預估都是 3 級跳，飛越式目標價，一個比另一個高。

伍德孩提道，市場的負面情緒是一個禁忌症 (contra-indication)，即進行治療反而可能造成損害，意味著日益增長的悲觀情緒實際上可能會推動進一步上漲，而不是擴大泡沫。

「我喜歡壞消息，我看到這種負面情緒時，尤其是談到估值和投資時間更長範圍時，聽到壞消息會令我更舒服一點。」