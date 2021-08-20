塔利班掌控1兆美元稀土礦藏 各界緊盯中國舉動

塔利班再度接管阿富汗，引發政治與人道關注，專家也正密切注意，塔利班將如何利用境內未開發、價值 1 兆美元稀土礦藏，包括全球最大的鋰礦床，這將徹底翻轉其經濟前景。

CNN 報導，美國軍方和地質學家早在 2010 年就透露，阿富汗擁有價值近 1 兆美元礦藏，可望成為阿富汗從全球最貧窮國家之一徹底翻生。

隨著各國為減低碳排放，投入電動車和其他潔淨技術研發，鋰、鈷等金屬以及釹等稀土元素的需求也急遽飆升；而稀土適用於從電子產品、電動車到衛星和航空器等諸多領域。

美國財經媒體 Quartz 報導，塔利班接掌阿富汗的那一刻起，便控制當地巨量礦產資源的能力，而這些資源對全球的清潔能源經濟至關重要。

聯博資產管理（AllianceBernstein）新興市場債務主管 Shamaila Khan 也認為，塔利班擁有的稀土資源對世界來說「非常危險」。

國際能源總署估計，從發現礦床到正式開採，平均需要 16 年之久。過去因為基礎設施不足、乾旱氣候等問題，嚴重阻礙阿富汗的採礦工作。如今塔利班當家，問題也不太可能在短期內獲得解決。

儘管阿富汗目前局勢仍混亂，專家認為，巴基斯坦、印度等國家還是可能有興趣參與當地採礦工作，其中最受矚目的就是與塔利班交好的中國，各界正關注其一舉一動。

Khan 呼籲，若中國與塔利班結盟採礦，國際社會應該向中國施壓，確保交易是在嚴格的人道主義下進行，包括人權及婦女權利必須獲得保障。

中國在全球稀土市場的地位居冠，根據美國地質調查局數據，全球約 35% 的稀土資源位於中國，而美國在 2019 年非常依賴中國稀土，有 80% 的稀土需求都是靠中國滿足，因此貿易戰時，曾以稀土作為要脅。

不過部分專家認為，即便中國企業對風險的承受能力高於平均水平，但很少有人會決定進入這個飽受戰爭蹂躪國家的市場。

彭博社特別點名，中國中冶集團的阿富汗艾娜克 (Aynak) 銅礦項目，儘管中國中冶在 2007 年就已中標並簽訂合約，但至今仍未取得具體成果，主因就是阿富汗缺乏相關的基礎設施。

