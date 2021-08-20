電動汽車銷售升溫 今年前7月出貨已超過去年總和

多份調查顯示，消費者對電動汽車 (EV) 的熱情在過去一年大幅增長，今年迄今的 EV 銷量，已經突破去年全年總和。

據 Researcher and Research LLC 指出，儘管今年 7 月受到全球車用晶片缺貨、季節性淡季與部分國家補助政策調整的影響，7 月全球電動車市場銷售量僅 483839 台，較上月減少 18%，但相較去年同期，仍有 91% 的成長。

根據 Worldwide Monthly BEV & PHEV Tracker 數據，今年 1-7 月，累計全球已售出逾 312 萬輛電動汽車，已經超過去年全年約 290 萬的總和。

各月電動汽車銷量 (圖表取自 Researcher and Research LLC)

不過，依據全球電動汽車數據庫 EVVolumes.com 數據，受第一階段疫情影響，去年全球電動汽車的銷量整體下降 28%，因此，即使上半年年成長 168% 以上，仍比 2019 年上半年的銷量低 14%。

但這一數據，並不影響市場對電動汽車的看好程度。

安永的全球行動消費者指數 (Global Mobility Consumer Index) 發現，準備明年購車的消費者，有 41% 表示他們明年將購買電動汽車，較 11 月的調查增加了 11 個百分點。同一份報告發現，每 10 位電動車車主中，有超過 8 位會在下次購買另一輛電動車。

安永指出，氣候危機是消費者對電動汽車產生新渴望的主要原因之一。

EVVolumes.com 報告指出，到 2021 年，所有地區和大多數國家的電動汽車銷量，都將出現強勁成長，成長率是輕型汽車市場總量的 3 到 8 倍。

EVVolumes.com 表示，歐洲在上半年的電動汽車份額合計為 14%，高於一年前的 7%。

不過歐洲有一半的電動汽車銷量，是插電式混合動力汽車，相較之下，歐洲以外的地區，有 80% 是純電動汽車。

Researcher and Research 指出，以 7 月的數據看，銷售表現最好的還是中國、德國與美國，這三個國家撐起了大部分 7 月的銷售量，比重合計達 71%；其中，中國便占了全球銷售量的 48%。