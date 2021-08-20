〈外銷訂單〉7月553億美元連十七紅 續創歷年同期新高

經濟部統計處今 (20) 日公布 7 月外銷訂單，隨著全球經濟穩健復甦，科技應用、傳產貨品需求回升，各大貨品接單仍全面續揚，7 月外銷訂單達 553 億美元，月增 2.9%、年增 21.4%，連十七紅，續創歷年同期新高，累計前 7 月外銷訂單達 3652.2 億美元、年增 36.2%，也是歷年同期新高。

按貨品別觀察，統計處表示，由於 5G、高效能運算等新興科技應用需求持續成長，加上宅經濟需求持續，支撐電子及資訊通信產品接單續強，外銷訂單分別年增 23.3%、4.4%，其中，電子產品為連續 18 個月雙位數成長。

光學器材同樣受惠面板價格續居高檔，加上車載面板接單成長，外銷訂單也連續 14 個月正成長，年增 29.5%。

傳統貨品方面，統計處指出，受惠市場需求回升，以及原材物料價格上漲，帶動產品價量齊揚，四大主要接單貨品均雙位數成長，其中基本金屬、機械、塑橡膠製品、化學品，年增幅分別達 67.4%、29.6%、44%、42.3%。

展望未來，經濟部統計處處長黃于玲表示，隨著各國加速施打疫苗、主要經濟體擴大基礎建設，都有助終端需求增加，加上 5G、高效能運算等新興應用及車用電子需求仍強，接單動能可望維持高檔，短期則要留意變種病毒對全球經濟影響。