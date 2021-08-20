正隆明年產能大增 推升營運動能成長

正隆 (1904-TW) 今 (20) 日召開線上法說會，展望後市，總經理蔡東和表示，越南疫情導致廠區降載營運，旺季效益遞延至本季，預計 10 月起動能可望恢復，明年隨著新產能增加，將推升營運動能持續成長。

正隆指出，整體經濟雖受疫情干擾，但全球紙業需求仍維持正向成長，尤其是工業用紙類包裝；根據國際瓦楞紙箱協會統計，去年台灣、越南、中國大陸的紙包裝出貨量，年增率分別達 9.6%、5.1%、2.7%，今年上半年成長也都超過 20%。

展望下半年，蔡東和表示，全球仍有諸多不確定因素，包含國際疫情發展尚未明朗，尤其越南疫情導致廠區降載營運，8 月降載一半，目前預期 9 月中旬後會逐漸恢復正常，預估影響集團全年營收約 3%，但也使往年 7、8 月旺季效益遞延至本季，10 月起動能可望恢復。

而原物料成本高漲，其中，國際廢紙原料價格持續高漲，部分影響第三季成長動能，將持續審慎評估原物料供需、物流運輸和市況發展，力拚達成全年營收及獲利優於去年目標。

正隆強調，台商回流、宅經濟蓬勃、個人防疫衛生，以及新興國家經濟成長，都將帶動紙類包裝和家庭用紙的消費需求，看好紙業長期發展，公司布局海內外營運據點腳步不會停歇。

正隆表示，明年上半年越南平陽廠二期 40 萬公噸工紙產線、越南濱吉紙器廠將陸續完工，全集團紙與紙板年產能將達 250.2 萬公噸，紙器增加 1.2 億平方米，達 19.07 億平方米，產能將大幅增加，推升營運動能。

另外，台灣大園廠 6.6 萬噸再生白漿線也將於明年下半年投產，生產高價值白面紙利基商品，挹注營收。目前正隆也已投入北越北江紙器廠規劃，積極布局越南百萬噸級一條龍造紙基地。