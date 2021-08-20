櫃買指數先於大盤止 穩指數有撐 但仍不可掉以輕心

加權指數今收 16341 點，下跌 33 點，成交量為 3478 億

值得注意的是，經過昨日下挫 450 點，融資僅略減 29 億

相較預期的略少，這部分是隱憂之一。

盤勢相當膠著，也意味多空在此看法相當分歧，午盤後，指數由紅翻黑主要應為護國神山台積電走弱所致，能撼動大型權值股多為外資，因此也可以猜測法人多半站在賣方，但也不用太擔心，本日相當震盪不像前幾日一樣單邊下跌，而是有來有往，若能在此三日不破底，在上方壓力重重的情況下，指數可能進入區間震盪，這個期間可能會有選股的機會。

櫃買指數在本周領先加權指數止穩的跡象，也不再破底，周五中車用電子的中小型類股相當強勢，IC 設計也有部分類股有所表現，可留意是否有主流出現，可惜的是周五指數在權王台積電午盤走弱後，使得指數連帶走低。經本周殺盤，許多錯殺類股將浮上檯面，可留意有基本面營收且有支撐個股，但在大盤不穩定下，宜先避開權值類股，洗盤過後，後市仍樂觀看待。

<車用電子>

車用電子中以車用電池最為強勢，

昨日提醒留意康普，而今日康普漲停作收，

美琪瑪則收黑，尬空行情可能暫時告一段落，

其中或是受到車用相關激勵，LED 驅動 IC <聚積 3527> 在週五尾盤收高

是可以留意的方向。

<航運>

本日撐盤要角為航運類股，並且在尾盤有漲幅擴大的跡象，

若投資人對航運有興趣，則散裝航運在本次強於貨櫃航運

同時，散裝航運強勢下，也可望帶動鋼鐵族群

但整體而言大勢仍尚未見到止穩跡象，建議投資人在此仍不躁進，待止穩訊號浮現後再進場較為適宜。

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