岳豐Q3迎旺季 東南亞疫情嚴峻 部分產能移回中國

連接線廠岳豐 (2065-TW) 今 (20) 日召開法說會，公司表示，第三季進入旺季，預計營收將向上，而因應關稅及訂單需求，岳豐也在菲律賓新租 2 個廠，未來每個月可望貢獻 720 萬美元、約新台幣 2 億元的營收；不過，由於目前東南亞疫情嚴峻，因此部分產能暫時移回中國，確保供應穩定。

岳豐表示，為避免中國出口至美國的關稅，在菲律賓新租用 2 個廠，每月將增加電源線及電源插頭 500 萬米，以及網路跳線 120 萬條，分別將貢獻月營收 600 萬美元、120 萬美元。

不過，目前東南亞疫情嚴峻，岳豐表示，除了把部分訂單轉回中國，確保供應、出貨穩定外，同時也持續開發供應商，分散貿易戰關稅以及疫情帶來的影響。

展望第三季，岳豐表示，主要市場美國第三季是傳統旺季，以往年走勢來看，營運估持續向上，第四季則將出現季節性回落；而針對美國當地疫情，岳豐表示，在當地 3 家通路子公司的員工，大都已經接種完 2 劑疫苗，同時也持續加強防疫措施，目前營運正常。

以岳豐營收占比來看，電商 47%、通路 27%、製造 26%；產品區分則為電源線 38%、Cable 30% 及消費性電子產品等其他 32%。