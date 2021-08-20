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台灣出口外銷訂單連17紅 創歷年同期新高 台股後勢如何?

陳建誠分析師(永誠國際投顧)
台灣出口外銷訂單連17紅 創歷年同期新高 台股後勢如何?(資料來源:shutterstock)
台灣出口外銷訂單連17紅 創歷年同期新高 台股後勢如何?(資料來源:shutterstock)
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陳建誠永誠國際投顧股海大丈夫聚積聯陽陽明長榮萬海中鋼鈺創晶豪科旺矽康普

台股今日開高震盪走低，早盤最高來到 16,507.11 後，指數隨即陷入震盪，終場收 16,341.94，下跌 33.46 點 (-0.20%)，成交量僅 3,478 億元，三大法人再賣 148 億元，其中外資再度提款 145.14 億元，投信再買 21.42 億元。

<類股動向>

在權值股方面，台積電陷多空交戰，早盤開高來到 563 元，隨後又翻黑跌至 551 元，終場跌逾 1% 收在 552 元；聯發科、台達電下挫 1-2%；鴻海則上漲逾 1%，聯電、日月光投控、大立光等也守在盤上。而航運方面則扮演撐盤要角，長榮、陽明、萬海分別上漲 3.52%、3.16% 及 5.87%，隨著全球塞港情況日益嚴重，陽明也第六度加收綜合費率附加費 (GRI) 費用，其他散裝航運如中櫃 (2613-TW)、慧洋 (2637-TW)、四維航 (5608-TW)、益航 (2601-TW)、正德 (2641-TW) 等，今日也都有不錯表現。

目光回到電子族群，今日車用電子、MCU、ABF 載板、MOSFET、IC 設計、封測等，今日全面回歸，在車用二極體族群，德微、朋程皆強攻漲停，強茂、台半也有 6% 以上漲幅，在記憶體方面，繼 8/18 全面反彈後，記憶體族群連跌兩天，今日僅記憶體 IC 設計族群的 #晶豪科、# 鈺創，及記憶體模組廠的 #十銓、# 宇瞻勉力收紅，而隨著電動車產業蓬勃發展，鋰離子電池技術趨成熟相關族群今日也成為多頭指標，康普今日強攻漲停，而聚和今日也大漲逾 5.08%。

最後簡單做個總結，台股想要翻多首要之務是站回 5 日線，從週線來觀察，除非已經徹底走空頭，否則基本上不會出現週線連 3 黑的情況發生，並且 7 月外銷訂單連十七紅 續創歷年同期新高，台股基本面無虞，在個股方面，Q4 首重電動車族群，尤其是電動車電池方面，另外，高速傳輸族群，也是我後續非常看好的一個族群，DDR5、USB4.0、PCIE 5 等應用年底都會逐漸發酵，台股在止穩後，後續將會再有一波回檔。更多個股分析以及盤中即時資訊請點擊以下連結加入觀看↓↓↓。
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