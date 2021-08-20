台灣出口外銷訂單連17紅 創歷年同期新高 台股後勢如何?

台股今日開高震盪走低，早盤最高來到 16,507.11 後，指數隨即陷入震盪，終場收 16,341.94，下跌 33.46 點 (-0.20%)，成交量僅 3,478 億元，三大法人再賣 148 億元，其中外資再度提款 145.14 億元，投信再買 21.42 億元。

<類股動向>

在權值股方面，台積電陷多空交戰，早盤開高來到 563 元，隨後又翻黑跌至 551 元，終場跌逾 1% 收在 552 元；聯發科、台達電下挫 1-2%；鴻海則上漲逾 1%，聯電、日月光投控、大立光等也守在盤上。而航運方面則扮演撐盤要角，長榮、陽明、萬海分別上漲 3.52%、3.16% 及 5.87%，隨著全球塞港情況日益嚴重，陽明也第六度加收綜合費率附加費 (GRI) 費用，其他散裝航運如中櫃 (2613-TW)、慧洋 (2637-TW)、四維航 (5608-TW)、益航 (2601-TW)、正德 (2641-TW) 等，今日也都有不錯表現。

目光回到電子族群，今日車用電子、MCU、ABF 載板、MOSFET、IC 設計、封測等，今日全面回歸，在車用二極體族群，德微、朋程皆強攻漲停，強茂、台半也有 6% 以上漲幅，在記憶體方面，繼 8/18 全面反彈後，記憶體族群連跌兩天，今日僅記憶體 IC 設計族群的 #晶豪科、# 鈺創，及記憶體模組廠的 #十銓、# 宇瞻勉力收紅，而隨著電動車產業蓬勃發展，鋰離子電池技術趨成熟相關族群今日也成為多頭指標，康普今日強攻漲停，而聚和今日也大漲逾 5.08%。

最後簡單做個總結，台股想要翻多首要之務是站回 5 日線，從週線來觀察，除非已經徹底走空頭，否則基本上不會出現週線連 3 黑的情況發生，並且 7 月外銷訂單連十七紅 續創歷年同期新高，台股基本面無虞，在個股方面，Q4 首重電動車族群，尤其是電動車電池方面，另外，高速傳輸族群，也是我後續非常看好的一個族群，DDR5、USB4.0、PCIE 5 等應用年底都會逐漸發酵，台股在止穩後，後續將會再有一波回檔。更多個股分析以及盤中即時資訊請點擊以下連結加入觀看↓↓↓。

[專人諮詢] : 02-2542-9977

[Line@官方粉絲帳號] : https://reurl.cc/GmQrr3

[官方 Telegram 群組] : https://t.me/cccwin888

[Google 表單連結] : https://forms.gle/CMm88tJE7D7mm1SZA

[YouTube 頻道] : https://lihi1.com/eS0vG

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險